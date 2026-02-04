 
«Выходить на дебаты надо»: Игорь Сопов призвал партии к открытому диалогу

Представители избирательной комиссии активно идут в средства массовой информации, участвуют в круглых столах и дебатах с политиками. Однако члены партии власти на выборах различного уровня зачастую не хотят участвовать в дебатах с оппозиционными «малыми партиями» по разным причинам. О необходимости дискуссий высказался председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио ПЛН FM в новом выпуске программы «Политкухня».

Игорь Сопов подчеркнул, что участие в дебатах — это выбор каждой партии, однако он назвал такой формат важнейшим элементом открытого диалога с избирателями.

«Если мы, условно говоря, боимся избирателя и не разговариваем с ним, то и реакция может быть соответственная»,— заявил глава облизбиркома.

Он также призвал политиков не избегать сложных обсуждений: «Выходить надо, отвечать на острые вопросы надо, не бояться ни в коем случае оппонировать и общаться с нашими избирателями. И плюс к этому, раз уж мы находимся на "кухне", это добавляет изюминку и перчик как раз в текущий рутинный процесс подготовки и проведения выборных компаний».

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в январе запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Участниками первой программы стали руководители региональных отделений парламентских партий.

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

