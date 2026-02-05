Об особенностях дистанционного открытия избирательного счета рассказали псковским политикам

Об особенностях дистанционного открытия избирательного счета кандидата рассказали на первой встрече Избирательной комиссии Псковской области с политическими партиями в преддверии избирательных кампаний 2026 года, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Бывает такое, что счет открыт на номер телефона жены. Вам кажется - он ваш, но на самом деле потом это будет не ваш счет. Также блокировка счетов может произойти, если вы ставите галочку на кредиты, на услуги и так далее, к этим всем моментам тоже внимательно нужно относиться, чтобы у вас была хорошая история отношений со "Сбербанком". Иначе это может быть самым главным препятствием», - предупредил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Также он объяснил, что делать, если при дистанционном открытии счета пропал интернет.

«По поводу замедления интернета. Вопрос тоже висит в воздухе. Мы прекрасно понимаем, что в период избирательной кампании у нас, наверное, неоднократно будет замедляться интернет», - сказал Игорь Сопов и подчеркнул, что звонить на «горячую линию» Сбербанка при таких проблемах не нужно: «Здесь нужно просто подождать».

Напомним, на всех выборах, назначенных после 1 января 2026 года, у кандидатов появилась возможность открытия специальных избирательных счетов кандидатов без личного присутствия (дистанционно). При этом кандидат вправе самостоятельно выбрать способ открытия специального избирательного счета — дистанционно, либо при посещении филиала «Сбербанка».

Новый порядок позволяет открывать специальный избирательный счет в течение нескольких минут после того, как избирательная комиссия выдаст соответствующее разрешение кандидату. Дистанционное открытие не зависит от режима работы отделения банка.

Сотрудники Избирательной комиссии Псковской области обращают внимание еще на одно преимущество нового порядка — это возможность представления справок, выписок по счету, распечатанных из каналов дистанционного банковского обслуживания, в составе финансовой отчетности.

Пошаговые инструкции для кандидатов и уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, связанные с дистанционным открытием и ведение специальных избирательных счетов, размещены на сайте Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России.

Сегодня теме дистанционного открытия избирательных счетов была посвящена встреча с политиками. На вопросы руководителей партий отвечали представители Псковского отделения ПАО «Сбербанк». Они подробно рассказали о работе нового цифрового сервиса, разработанного специально для упрощения процедуры открытия счетов.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.