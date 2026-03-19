Олег Брячак: Муниципальным депутатом я стану, но в политику не вернусь

Бывший депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак примет мандат депутата Псковской городской Думы от «Справедливой России», освободившийся после досрочного сложения полномочий депутата Виталия Федорова. Об этом Олег Брячак сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей. Напомним, ранее он объявил о решении покинуть пост руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» и уйти из политики.

«Взять мандат депутата и вернуться в политику — это не одно и то же. Муниципальным депутатом я стану, но в политику не вернусь. Буду заниматься муниципальными вопросами», - пояснил Олег Брячак, отвечая на вопрос, примет ли он мандат депутата и вернется ли в политику.

Говоря о возможном участии в сентябрьских выборах депутатов областного Собрания, Олег Брячак заявил, что пока таких планов у него нет.

Напомним, накануне в программе «Политкухня» на радио ПЛН FM руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова сообщила, что Олегу Брячаку предложили депутатский мандат в Псковской городской Думе. «К сожалению, в переходный период не удалось представить кандидатуру в течение 14-дневного срока, отведенного для этого, но, по закону, следующий по списку кандидат имеет право получить мандат… Сейчас мы ожидаем решения Олега Брячака и продолжаем работу в соответствии с избирательным законодательством», - рассказала Наталья Тудакова.