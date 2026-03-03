Псковичей приглашают участвовать в формировании Народной программы «Единой России»

Принять участие в формировании Народной программы жителей Псковской области пригласил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM. Он также объявил о начале подготовки к предварительному голосованию по отбору кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы.

Гость студии подчеркнул, что в рамках работы по формированию Народной программы собираются предложения граждан всей страны. Тех, кто хочет внести свои идеи и наказы, по его словам, приглашают участвовать не только на личных встречах с депутатами и в приемных партии, но и воспользоваться возможностью оставить обращения через сайт «Естьрезультат.рф».

«Я призываю всех жителей Псковской области поучаствовать в формировании нашей Народной программы — их пожелания помогают определить основные направления развития региона и страны. Их можно оставить при личных встречах, а также через сайт, и мы с удовольствием принимаем обращения», — заявил Александр Козловский.

Он рассказал о подготовке к процедуре предварительного голосования, которая определит кандидатов на сентябрьские выборы. Старт этой процедуры уже будет дан в ближайшее время — в марте. Далее последуют различные этапы, а окончательное голосование пройдет в конце мая, после согласования всех деталей на заседании комиссии, уполномоченной регламентировать этот процесс. Такая последовательность — стандартная для каждого года.

Депутат добавил, что голосование пройдет в электронном формате. Принять участие может любой житель Псковской области, независимо от партийной принадлежности. «В предварительном голосовании смогут участвовать как сторонники, так и просто жители региона, ведь нам важно мнение каждого», - сказал Александр Козловский.

Он подчеркнул, что «акцент делается на прозрачность, доступность и широкой вовлеченности граждан». Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» также отметил, что в рамках кампании по подготовке кандидатов партия ориентируется на открытые и демократические подходы.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания и Госдумы.