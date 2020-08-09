Политика

2021

Парламентские выборы: уравнение со многими неизвестными

Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за общественно-политической жизнью страны и региона. Пока муниципальная кампания в Псковской области проходит ни шатко ни валко, всё меньше времени остается до первых крупных выборов нового электорального цикла — в Государственную думу и областное Собрание депутатов. Напомним, что в Псковской области традиционно сложился электоральный цикл: 1. муниципальные выборы; 2. Госдума и областное Собрание депутатов; 3. президентские выборы; 4. выборы в городах; 5. губернаторские выборы. Иногда порядок меняется, но в целом циклы достаточно четкие. О парламентской кампании в регионе пока мало говорят, но основные политические силы уже готовятся к ней. То, что мы наблюдаем сейчас в исполнении партий и их кандидатов на выборах в районах, - это, уж простите за выражение, потешные бои и, в лучшем случае, репетиция.

Главное – впереди. Если не произойдет неожиданностей, то депутатов мы будем избирать через год, в сентябре 2021-го.

При этом представители политического класса в последнее время активно обсуждают возможность досрочных парламентских выборов. Мол, уже в ближайшее время после сентябрьского голосования, в федеральном центре может быть принято политическое решение о роспуске Госдумы - и тогда голосование состоится не то в декабре этого года, не то в марте следующего.

Логика тут простая: новая Конституция дает Госдуме новые полномочия, а нынешний созыв парламента был сформирован еще при прежней редакции Основного закона. То есть вроде как естественны досрочные выборы. Эта тема регулярно поднимается наблюдателями и самими парламентариями, но окончательного решения еще не принято. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин опровергает информацию о досрочном голосовании. Однако считается, что такой сценарий рассматривается в администрации президента - правда, пока нет консенсуса между заинтересованными сторонами - Госдумой, «Единой Россией» и АП. Данная схема имеет несомненные плюсы для Кремля - внезапность, неготовность к досрочным выборам оппонентов ЕР, уж точно - вне забега окажется несистемная оппозиция. Плюс еще и в том, что выборы пройдут на волне кампании по поправкам в Конституцию, что дает преимущество партии власти.

Большинство партий не готовы к выборам. Не мобилизованы ресурсы, в первую очередь финансовые и человеческие. Сложно будет подготовить партийные списки и «закрыть» все округа.

Впрочем, у этой операции в режиме блиц-криг есть и потенциальные риски. Будь принято решение о роспуске ГД и досрочных выборах, кампания будет проходить в условиях, когда в период борьбы с коронавирусом и действия разного рода ограничений снизились доходы населения — и это может сулить неприятные для власти неожиданности в дни голосования. Как бы ни рассказывали федеральные каналы, что всё у нас хорошо, а социально-экономический кризис налицо. К тому же не следует исключать второй волны эпидемии - и тогда голосование придется переносить на более поздний срок, и это при распущенном парламенте способно сделать ситуацию в стране более непредсказуемой. Это не говоря о том, что на ходе и результатах выборов может отразиться и волна протестных выступлений на Дальнем Востоке, и эхо событий в соседней Белоруссии. То есть проведением досрочных выборов можно усугубить ситуацию, всё это приведет к непредсказуемым сценариям. Вот и задаются некоторые вопросом: а зачем форсировать события, если действующая Госдума полностью подконтрольна и пока нет оснований полагать, что ситуация при проведении выборов в следующем году будет хуже, чем сейчас.

Так или иначе, большой избирательный цикл не за горами. Времени остается всё меньше — и приходит час задумываться, какие задачи стоят перед партиями, кто могут стать кандидатами, у кого какие шансы. При этом важно понимать, что мандат депутата Госдумы становится более весомым в связи с изменениями в Конституции — роль парламента должна стать более значительной. Кроме того, если произойдет сокращение количества депутатов Псковского областного Собрания и уменьшится число одномандатных избирательных округов (а эта тема с весны активно обсуждается), то конкуренция на выборах будет более острой. Мы неоднократно говорили про девальвацию депутатского статуса в РФ. Так вот сейчас, возможно, как раз обратная картина. Стоимость и ценность депутатского мандата могут вырасти.

Команда губернатора: в ответе за всё

Бесспорно, предстоящие кампании станут очень важным экзаменом если не для всех, то для большинства основных политических сил региона. Имею в виду не только партии, но и других участников процесса, в том числе команду губернатора Михаила Ведерникова. В 2021-м перевалит за половину первый пятилетний срок главы Псковской области — для руководителей регионов это традиционно время, когда надо определяться относительно планов, задумываться о продолжении работы на этом посту или каких-то иных вариантах.

Во-многом перспективы зависят от итогов больших избирательных кампаний, по которым о деятельности региональных управленцев судят в федеральном центре — это всегда так.

Если не считать президентской и губернаторской кампаний 2018 года (а в то время Михаил Ведерников находился еще в статусе и.о), парламентские выборы станут для псковского губернатора первой большой кампанией, когда надо будет избирать кандидата, предложенного «Единой Россией». На вопрос, совпадет ли выбор партии с выбором региональной администрации, пока нет однозначного ответа. При том, что участвовать в выборах будет партия и ее кандидаты — за результат спросят в первую очередь с губернатора. Уж кому-кому, а Михаилу Ведерникову, в прошлом сотруднику администрации президента, хорошо известно: за низкие показатели по результатам голосования можно попасть в «черный список». Нисколько не сомневаюсь, что в отличие от некоторых своих коллег (в том числе из соседних субъектов РФ), глава Псковской области хорошо понимает важность этих моментов.

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Говоря о значении парламентских кампаний для региональных руководителей, нелишне напомнить, что предшественник Михаила Ведерникова на губернаторском посту Андрей Турчак покинул Псков и ушел на повышение в Москву в 2017-м, а в 2016-м как раз проходили выборы депутатов Госдумы и областного Собрания. Как сказал бы господин Киселев: «Совпадение? Не думаю!» Кстати, обе эти кампании четырехлетней давности были успешными для партии власти в Псковской области, в отличие от провальных выборов первого срока Турчака в 2011-м. Что касается Госдумы, то тут «Единая Россия» уверенно заняла первое место и привела своего представителя к победе в одномандатном округе, а что до итогов голосования за кандидатов в депутаты областного Собрания - то там вообще произошла сенсация. Впервые за всю историю существования регионального парламента (то есть за двадцать с лишним лет) победу во всех одномандатных округах одержали представители одной партии. Кандидаты «Единой России» показали стопроцентный результат, взяв все возможные 22 мандата (это уже потом ушел Ян Лузин — и впервые в одномандатном округе победил яблочник Артур Гайдук). А четыре года назад мы наблюдали триумф единороссов. Никогда прежде партия власти (как бы она ни называлась) не получала на выборах в региональный законодательный орган в Псковской области такой значительной поддержки, которая позволила бы сформировать фракцию численностью более 2/3 депутатского корпуса (то есть из 44 депутатов более 30 - «медведи»). Всё это повлияло на будущее ряда псковских единороссов — вообще кампании такого уровня определяют судьбу политиков. Так было, например, с общественником, участником ОНФ Александром Васильевым, в 2011 году избранным депутатом Госдумы по списку «Единой России». А на следующих парламентских выборах в Псковской области победил великолукский промышленник, депутат областного Собрания Александр Козловский, и это тоже означало крутой поворот в его карьере.

«Единая Россия»: без права на ошибку

Как известно, выборы в Госдуму проходят по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Псковский одномандатный округ с 2016 года представляет Александр Козловский. Четыре года назад он победил, получив более 40% голосов (всего на единственный мандат тогда претендовала дюжина кандидатов). Наряду с губернатором, Александр Козловский - второй региональный политик, победивший на общеобластных выборах.

Среди политиков Псковской области он, как и губернатор, имеет наибольшую степень известности.

4 года депутат, представляющий крупный великолукский клан, активно работает в регионе, имеет мощную ресурсную базу, заработал авторитет в муниципалитетах и поддержку секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака — господин Козловский входит в руководящие органы партии на федеральном уровне, а с прошлого года возглавляет Псковское региональное отделение «Единой России». Это что касается плюсов.

При этом существует и ряд проблемных зон – не секрет, что у Александра Козловского непросто складываются отношения с администрацией области. Среди региональной политической и бизнес-элиты уже несколько лет существует определенная настороженность из-за динамики усиления влияния великолукской группы Козловских и концентрации в ее руках разного рода властных позиций. Есть у Александра Козловского и серьезная оппозиция в «южной столице» региона — родных Великих Луках. Присутствуют сложности в выстраивании работы регионального отделения «Единой России», здесь идет переналадка партийного механизма – и, как обычно бывает в таких случаях, не всё гладко.

Депутат Госдумы по списку «Единой России», активист ОНФ и лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев за последние годы проехал по дорогам всей страны — от Владивостока до Калининграда. При этом уже достаточно давно потерял тесные связи с регионом (в том числе с областным отделением ОНФ), что признавал публично и сам — мол, депутат федерального уровня несколько оторван от региона, он должен работать в Москве.

Если чем Васильев и напоминает о себе, то в основном нетривиальными и даже откровенно нелепыми высказываниями, которые обсуждаются в Сети и вызывают раздражение у единороссов, которым приходится краснеть из-за его заявлений.

Так или иначе, большого политического веса у депутата по-прежнему нет, авторитетом в регионе он не пользуется ни у единороссов, ни среди оппозиции. У него нет поддержки среди региональной политической элиты – в администрации области, в областном Собрании, среди глав районов. Он вызывает раздражение. Кроме того, периодически позволяет себе высказывания, неприемлемые местным партхозактивом, еще и интервью дает оппозиционным СМИ.

Вот как когда-то прокомментировал ситуацию сам господин Васильев: «Вы меня всё время пытаетесь развести на то, что Васильев просто тянет билет Фортуны, и ему в этом плане всегда везет... Где-то достал счастливый билет — и такая вот история получается. Но нет — не надо так говорить. Найдите еще такого Васильева в Псковской области».

Да нет — другого такого Васильева в Псковской области, конечно, не найдешь.

Попал в Госдуму благодаря счастливой случайности (оказался на встрече псковских общественников с Владимиром Путиным, по квоте ОНФ избрался в Госдуму) и сумел пролонгировать полномочия в 2016-м, несмотря на слабый результат по итогам праймериз ЕР, позицию губернатора Турчака и многих других игроков псковской политической сцены, выступавших против «ряженого общественника» — так или иначе, тогда Васильева сумели продавить в Москве. Сможет ли «баловень судьбы» вновь продлить срок своего пребывания в парламенте — большой вопрос. Если Васильева не продвинут в администрации президента, то его карта бита. У губернатора тоже есть ходы в АП. При этом с Общероссийским народным фронтом уже наигрались. Его будущее призрачно - и получат ли представители этого движения широкое представительство в списках ЕР — бабушка надвое сказала.

С точки зрения губернатора лучше подыскать более ресурсного кандидата по партийным спискам, или более работоспособного, или более лояльного.

В общем, что там будет непонятно. Может быть, захотят сменить Васильева на руководителя регионального штаба ОНФ, вице-спикера областного Собрания Виктора Остренко - кто ж знает?

В отличие от того же Александра Козловского, у Васильева нет возможности обеспечить финансовую поддержку в ходе кампании. Шанс остаться в Госдуме у него - только по партийным спискам. А тут — могут быть и другие претенденты.

Команда Турчака: иногда они возвращаются

В кулуарах уже идет активное обсуждение возможных кандидатур. Скажем, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов - человек весьма влиятельный, глава Центрального исполнительного комитета «Единой России», кстати, уроженец Куньи.

Возможно, ему надо будет получить мандат депутата Госдумы. А откуда и избираться, как не от своего родного региона?! Напомню, что ранее Александр Борисов избирался по партийным спискам в областное Собрание — и затем коллеги делегировали его в Совет Федерации. Такого кандидата псковские партийцы примут на ура. Да и для губернатора это вполне удачный вариант.

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А есть еще и экс-глава Пскова Иван Цецерский, ныне житель Москвы и председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Он, вероятно, тоже хотел бы стать депутатом Госдумы.

Статус депутата Псковской городской думы (с истекающими через пару лет полномочиями) его, конечно же, не устраивает. Стать депутатом Госдумы - старая мечта Ивана Николаевича. И в прошлый раз, в 2016-м, градоначальник хотел идти на праймериз по определению кандидатов на выборы в Госдуму. До последнего момента собирался - даже запомнил документы, необходимые для участия в предварительном голосовании.

Однако учитывая обстоятельства ухода Ивана Цецерского с поста главы города и непростые взаимоотношения с губернаторской командой, его перспективы достаточно скромные.

Не исключено, что участником парламентской кампании может стать и Максим Жаворонков, в прошлом могущественный вице-губернатор, экс-руководитель аппарата администрации Псковской области, а ныне большой партийный босс в Москве и по-прежнему ближайший соратник Андрея Турчака. Статус заместителя руководителя Центрального исполнительного комитета партии дает ему все шансы.

В команде экс-главы области вообще немало тех, кто так или иначе связан с нашим регионом и при определенных обстоятельствах может быть включен в региональную группу ЕР, идущую на выборы от Псковской области. Что до Жаворонкова, то он хорошо известен местным политическим и административно-хозяйственным элитам и до сих пор весьма авторитетен.

Это, конечно, всё версии, но вариантов существует достаточно много.

В общем, весьма интересно, как будут проходить праймериз «Единой России» по определению кандидатов на предстоящие кампании, кто выдвинется на предварительное голосование, как будет действовать администрация области. Будем за всем этим внимательно наблюдать, имея в виду и то, что выборы в областное Собрание депутатов подразумевают еще и вопрос представителя регионального парламента в Совете Федерации. В настоящее время Собрание в сенате представляет Андрей Турчак. Если он планирует сохранить статус вице-спикера СФ, ему надо избираться депутатом областного Собрания. Если так - то участие столь высокопоставленного единоросса во многом определит всю кампанию в Псковской области. Она будет проходить по совершенно иному сценарию, несомненно, более масштабно, степень согласования любых политических действий резко возрастет, и крайне важен будет вопрос правовой безупречности и легитимности. На регион будет обращено внимание Центра. Идущий на выборы руководитель «Единой России» должен показать очень высокий результат (в качестве примера приведу участие того же Володина в выборах в Саратовской области). Причем, больших процентов надо будет добиваться, преодолевая внутренние противоречия в партии власти, а также другие подводные камни.

КПРФ: не стать политическими пенсионерами

Непростым предстоящий избирательный забег будет и для оппозиции. Начнем с КПРФ, по-прежнему претендующей на статус партии №2. Для псковских коммунистов выборы в областное Собрание — всегда самые важные. Для них это единственный способ пролонгировать свое присутствие в политической жизни и сохранить за собой места в региональном парламенте, в том числе должности депутатов на штатной основе. Для партийной верхушки это едва ли не единственный реальный шанс остаться на плаву, трудоустроиться, а не стать пенсионерами. Это в муниципальных выборах зюгановцы могут участвовать, а могут и не участвовать (лет 10 уже у КПРФ в Псковской области нет вообще ни одного главы района – и ничего, особо не переживают), но тут - на выборах в областное Собрание, важно обеспечить рабочие места, зарплаты, статус. А когда дело касается личного житья-бытья - наши политики (и не только коммунисты, конечно) начинают проявлять непривычную активность. Так или иначе, испытание для обкома предстоит серьезное - возможно, это будет самый главный экзамен для первого секретаря Петра Алексеенко за всё время его работы на посту руководителя областного отделения КПРФ.

Что касается федеральной парламентской кампании, то тут коммунистам, скорее всего, ловить нечего – и многие из них это понимают. Последний, кто всерьез претендовал на кресло депутата ГД, был ныне покойный первый секретарь обкома Александр Рогов — он, по крайней мере, верил, что может победить на выборах в Псковской области. Так или иначе, по одномандатному округу КПРФ представит, скорее всего, региональный бизнес-омбудсмен, спарринг-партнер Михаила Ведерникова на губернаторских выборах 2018 года Аркадий Мурылев. Хотя есть и другой потенциальный кандидат — пламенный второй секретарь обкома, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов. Решение по кандидатуре примет Москва, но в любом случае шансы на то, что псковский коммунист получит мандат депутата Госдумы — иллюзорны. Прохождение кого-то из псковских «красных» в ГД по партийному списку — это тоже сейчас из области ненаучной фантастики: никого, сопоставимого по весу и влиятельности в партии с экс-лидером псковских коммунистов Владимиром Никитиным, на протяжение двадцати лет раз за разом получавшим депутатский мандат, в настоящее время нет. Так что большого значения для псковского отделения кампания по выборам в Госдуму, на мой взгляд, иметь не будет, основные усилят бросят на выборы депутатов областного Собрания.

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«Яблоко»: полцарства за мандат

Принципиальное значение грядущая кампания будет иметь для псковского «Яблока», прежде всего — для руководителя организации Льва Шлосберга, которого сейчас в масс-медиа называют лидером внутрипартийной оппозиции и радикального крыла «Яблока». Напомню, что в партии идут дискуссии – есть умеренное крыло, есть радикалы, при этом отношения главного псковского яблочника с лидером партии Григорием Явлинским и ее председателем Николаем Рыбаковым складываются непросто. Предположу, что если бы не победы псковского «Яблока» на местных выборах последних лет и депутатский статус господина Шлосберга – его участь была бы предрешена, все мы знаем, как в «Яблоке» могут расправляться с внутрипартийной оппозицией.

Повторюсь: свои позиции внутри партии и авторитет в либеральной тусовке Льву Марковичу удается сохранять во многом благодаря победам на выборах в Псковской области и статусу регионального парламентария, который определяет политический вес: Шлосберг – член федерального бюро «Яблока», участник партийных дискуссий, дважды кандидат на пост председателя партии.

Проиграешь на грядущих выборах — и не только вылетишь из областного Собрания, но и во внутрипартийной борьбе всё будет гораздо сложнее. Не следует забывать и о том, что сейчас псковский яблочник работает в Собрании на штатной основе, заместителем председателя комитета; помимо прочего, это зарплата, возможность иметь помощников, делать депутатские запросы, пользоваться другими полномочиями депутата, что особенно важно для представителя слабо обеспеченной ресурсами партии. В случае поражения на выборах Шлосберг останется без этих средств. Рассчитывать на серьезную помощь федерального руководства партии в этой ситуации наивно, с учетом того, что «Яблоко» вряд ли наберет процент, обеспечивающий бюджетное финансирование. Да и с председателем партии Николаем Рыбаковым отношения, мягко говоря, не сложились. Остаются только фандрайзинговые схемы, но будут ли российские либералы и впредь давать свои рубли, если Шлосберг проиграет, - вопрос. Одно дело «спасать отца русской демократии», другое – спонсировать заштатного провинциального общественного деятеля, кем, собственно, он и был до того, как в 2011 году из-за лояльной позиции команды Турчака прошел в областное Собрание. Говорят, что многие единороссы давно сожалеют об этой ошибке десятилетней давности и мечтают ее исправить. Для администрации региона и местных единороссов Лев Шлосберг давно уже жесткий раздражитель и несистемный элемент.

Причем, это не просто политический конфликт, а уже самый что ни на есть межличностный. Отношения Льва Шлосберга и с коллегами по региональному парламенту, и в целом с представителями псковского политического класса давно испорчены. Раздражает он и представителей многих других оппозиционных партий. Поэтому «вынести» возмутителя спокойствия из Собрания — это, по-моему, одна из основных задач для партии власти - и над ее решением наверняка будут серьезно работать.

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Что касается выборов в Госдуму, то в 2016-м году на волне возросшей популярности Лев Шлосберг шел в составе десяти лидеров федерального списка партии, даже участвовал в переговорном процессе с другими столичными лидерами демократической оппозиции. Однако теперь его положение в партии изменилось (и отнюдь не к лучшему), да и в целом планы «Яблока» относительно парламентской кампании в настоящее время туманны. Если верить информации «Независимой газеты» о планах по «кадрированию» партии, то перспективы «Яблока» весьма призрачны

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«Справедливая Россия» и ЛДПР: жизнь полна неожиданностей

Завершая обзор потенциальных участников забега, отмечу, что и для других партий, в том числе для региональных отделений «Справедливой России» и ЛДПР, выборы-2021 — это тоже важный этап, который может отразиться на судьбах региональных партийных лидеров и активистов.

Разумеется, можно с иронией относиться к ранее озвученным Олегом Брячаком («Справедливая Россия») планам участия в следующей президентской кампании, однако очевидно: амбиции у молодого политика присутствуют - и некое представление о восхождении по политической лестнице у него есть. Да и пример отца, некогда успешно перешедшего с регионального уровня на федеральный и ставшего депутатом Госдумы, — перед глазами. Тот взлет Михаила Брячака во многом был обусловлен союзом с командой губернатора Турчака и стечением обстоятельств. Учитывая, что у Олега Михайловича сложились неплохие отношения с командой нынешнего главы области, а «Справедливая Россия» всё еще в обойме — в принципе я ничего не стал бы исключать. Всё возможно — и представитель Псковской области во фракции СР в Госдуме тоже. Впрочем, это, скорее, журавль в небе, а синица в руках — это фракция эсеров в областном Собрании. Сейчас в ней всего два человека, наверняка в партии мечтают об увеличении количества депутатских кресел. Возможно, занять одно из них и вернуться в областное Собрание хочет и сам лидер организации, ныне — депутат Псковской гордумы. В региональном парламенте и трибуна выше, и микрофон громче.

Важным вопросом для команды Брячака остаются ресурсные проблемы. Провести качественную кампанию за свой карман будет нереально, а прежний спонсор Михаил Гавунас вряд ли раскошелится второй раз, как в 2016-м, с учетом того, что результат тогда был очень скромным относительно вложений.

Что до местных «соколов Жириновского», то им на выборах-2021 надо, как минимум, сохранять свое место под политическим солнцем и представительство в региональном парламенте (3 члена фракции). А ведь есть и задача-максимум — реализация заявленного партийным лидером курса на «хабаровизацию» всей страны. Как понимает ее руководитель фракции ЛДПР в Собрании Антон Минаков, это выдавливание «Единой России» из органов власти — подобно тому, как это произошло на Дальнем Востоке.

Посмотрим, что из этого выйдет (предположу, что от результатов этого процесса зависит, вернется ли господин Минаков в Москву, уже в качестве депутата Госдумы — впрочем, тут важен целый ряд нюансов - от вопроса нарезки региональных партийных групп до планов куратора Псковской области по партийной линии, действующего депутата Госдумы Антона Морозова).

У Антона Минакова амбиции на переход в Госдуму есть. Насколько известно, он имеет хорошие связи в партийном аппарате ЛДПР.

Справедливости ради отмечу, что в настоящее время победы жириновцев в Псковской области в одномандатном округе представляются нереальными, но ведь были и другие времена, когда ЛДПР приводила своего кандидата на пост губернатора, а в партийной фракции в Госдуме работали представители нашего региона.

Так или иначе, псковский политический класс ждут серьезные испытания — проще говоря, впереди нешуточный замес. До его начала осталось меньше года, а если будут объявлены досрочные выборы – то и вовсе до старта забега остаются считанные месяцы. В будущем мы еще не раз вернемся к этой теме и подробно обсудим, с чем псковские политики и региональные партийные отделения подходят к парламентской кампании. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием событий и будет держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко

Главная иллюстрация: Сальвадор Дали, «Постоянство памяти»