Печорский суд снизил компенсацию партии «Яблоко» за снятие списков с выборов

Печорский районный суд в апелляции снизил региональному отделению партии «Яблоко» компенсацию за незаконное снятие с выборов списка партии в Печорском округе в 2023 году с 348 856,5 до 10 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В марте 2025 года Конституционный суд Российской Федерации признал право избирательного объединения на применение компенсаторных механизмов в целях восстановления нарушенных избирательных прав. В этой связи псковское «Яблоко» обратилось в Печорский районный суд с иском о взыскании с РФ компенсаторных выплат в сумме 348 856,5 рубля.

Заявленные исковые требования суд удовлетворил частично, в пользу регионального отделения партии взыскана денежная компенсация негативных последствий в связи с допущенными нарушениями избирательных прав в размере 10 000 рублей.

Напомним, в конце января Псковский областной суд также снизил региональному отделению партии компенсацию за незаконное снятие с выборов списка партии в Локнянском районе в 2023 году с 196 452 до 10 000 рублей.