 
Политика

Печорский суд снизил компенсацию партии «Яблоко» за снятие списков с выборов

0

Печорский районный суд в апелляции снизил региональному отделению партии «Яблоко» компенсацию за незаконное снятие с выборов списка партии в Печорском округе в 2023 году с 348 856,5 до 10 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В марте 2025 года Конституционный суд Российской Федерации признал право избирательного объединения на применение компенсаторных механизмов в целях восстановления нарушенных избирательных прав. В этой связи псковское «Яблоко» обратилось в Печорский районный суд с иском о взыскании с РФ компенсаторных выплат в сумме 348 856,5 рубля. 

Смотрите также

Конституционный суд удовлетворил жалобу псковского «Яблока»

0

Заявленные исковые требования суд удовлетворил частично, в пользу регионального отделения партии взыскана денежная компенсация негативных последствий в связи с допущенными нарушениями избирательных прав в размере 10 000 рублей.

Напомним, в конце января Псковский областной суд также снизил региональному отделению партии компенсацию за незаконное снятие с выборов списка партии в Локнянском районе в 2023 году с 196 452 до 10 000 рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026