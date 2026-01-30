 
Политика

Областной суд снизил компенсацию псковскому «Яблоку» за снятие списков с выборов

Псковский областной суд в апелляции снизил региональному отделению партии «Яблоко» компенсацию за незаконное снятие с выборов списка партии в Локнянском районе в 2023 году с 196 452 до 10 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Апелляционную жалобу Минфина России на решение Бежаницкого районного суда по иску реготделения партии о взыскании компенсации за недопущение списка «Яблока» до участия в избирательной кампании 2023 года судебный состав коллегии по гражданским делам Псковского областного суда рассмотрел 29 января. 

Напомним, в марте 2025 года Конституционный Суд Российской Федерации признал право избирательного объединения на применение компенсаторных механизмов в целях восстановления нарушенных избирательных прав.

18 августа 2025 года судья Бежаницкого районного суда удовлетворила заявление о применении компенсаторных механизмов и присудила Псковскому «Яблоку» 196 452 рубля компенсации. Из них 96 452 рубля – фактические расходы на проведение избирательной кампании, 50 000 рублей – за нарушение конституционного права на участие в выборах, 50 000 рублей – компенсация за настойчивость в достижении правовой цели по защите своих прав.

