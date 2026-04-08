Дело в отношении замглавврача Псковского перинатального центра начали рассматривать в суде

В Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра Кирилла Сокольникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Ему инкриминируется совершение хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

В судебном заседании государственным обвинитель изложил предъявленное подсудимому обвинение, суд приступил к исследованию доказательств стороны обвинения.

Судебное разбирательство по рассмотрению указанного дела отложено на 15:00 14 апреля.

По версии следствия, обвиняемый с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств медицинского учреждения на сумму более 900 тысяч рублей.

Сокольникову грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.