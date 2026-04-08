Минспорта отказывается признавать победу псковской команды в «Народных играх ГТО»

Министерство спорта Псковской области отказывается признавать победу псковской команды, в состав которой вошли дети с диагнозом F70 (умственная отсталость легкой степени) из коррекционной школы №2, в «Народных играх ГТО», сообщил Псковской Ленте Новостей директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес», ведущий программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Георгий Пономарев.
В качестве подтверждения значимости победы в «Народных играх ГТО» директор клуба приводит ответ оператора проекта «Народные игры ГТО», в котором сказано, что мероприятие проводится при поддержке Минспорта РФ, входит в федеральный проект «Спорт - норма жизни». В Единый календарный план игры также включены и находятся на строке 1016 - «IV Народные игры ГТО».
«Да, их нужно немного поискать, но они там есть», - уточняет спортсмен. Есть и приказ Минспорта РФ, согласно которому федерация аккредитована как общероссийская. Приложено письмо федерации, где сообщается, что Псковская область заняла первое место в соревнованиях, а всего участие приняли 823 человека. Уточняется, что в играх участвовали 75 регионов страны, отмечен шестикратный рост инклюзии. Имеется и письмо школы №2 со списком детей с F70, которые завоевали медали. Не менее важным документом является положение о проведении «Народных игр ГТО» в два этапа: онлайн и очный финал в «Сириусе».
Директор клуба подчеркивает, что им нужны не деньги, а оценка труда и масштабирование проекта. «Мы совсем не хотим от вас денег, ничего не клянчим, мы хотели, чтобы пожали руку и сказали, что мы молодцы. И, может быть, если министерство спорта заинтересовано, то масштабировали этот успех и в других школах проводили бы игры, и было бы нас в следующий раз не 800 человек, а 1600. Вот этого мы хотим на самом деле», - заключил Георгий Пономарев.