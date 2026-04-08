Минспорта отказывается признавать победу псковской команды в «Народных играх ГТО»

Министерство спорта Псковской области отказывается признавать победу псковской команды, в состав которой вошли дети с диагнозом F70 (умственная отсталость легкой степени) из коррекционной школы №2, в «Народных играх ГТО», сообщил Псковской Ленте Новостей директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес», ведущий программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Георгий Пономарев.

«Нашу победу в четвертых всероссийских играх ГТО не признает министерство спорта, несмотря на признание федеральных властей. Что значит не признает? Во-первых, и справку о победителях, и письмо президенту Федерации многоборья ГТО Псковской области Алене Воробьевой с именами победителей мы направляли. Помимо этого стоит учесть, что от Псковской области всего в многоборье принимали участие 800 человек, по всей России - больше ста тысяч. Что касается министерства спорта Псковской области во главе с врио министра Галиной Овсовой, они нам ответили примерно так: "Поскольку мы не видим аккредитацию Федерации многоборья ГТО, то, в общем-то, молодцы, конечно, но если нет мероприятия в календарном плане, значит, этот чемпионат не является официальным". Но по документам совсем не так. Я все эти документы прикрепляю», - сказал Георгий Пономарев.

В качестве подтверждения значимости победы в «Народных играх ГТО» директор клуба приводит ответ оператора проекта «Народные игры ГТО», в котором сказано, что мероприятие проводится при поддержке Минспорта РФ, входит в федеральный проект «Спорт - норма жизни». В Единый календарный план игры также включены и находятся на строке 1016 - «IV Народные игры ГТО».

«Да, их нужно немного поискать, но они там есть», - уточняет спортсмен. Есть и приказ Минспорта РФ, согласно которому федерация аккредитована как общероссийская. Приложено письмо федерации, где сообщается, что Псковская область заняла первое место в соревнованиях, а всего участие приняли 823 человека. Уточняется, что в играх участвовали 75 регионов страны, отмечен шестикратный рост инклюзии. Имеется и письмо школы №2 со списком детей с F70, которые завоевали медали. Не менее важным документом является положение о проведении «Народных игр ГТО» в два этапа: онлайн и очный финал в «Сириусе».

«Наших детей в "Сириус" мы повезти не можем, так как есть финансовые и другие причины», - пояснил Георгий Пономарев.