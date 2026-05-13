Петр Алексеенко рассказал о подготовке псковских коммунистов к сентябрьским выборам

О планах и конкретных действиях Псковского регионального отделения КПРФ по подготовке к грядущим выборам в Законодательное Собрание Псковской области и в Государственную Думу рассказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко.

«Так сложилось, что выборные кампании проходят каждый год. Расслабляться не приходится. К этой кампании КПРФ еще более года назад объявила акцию "Народный референдум". Разложены бюллетени, в которых есть пять основных вопросов, которые касаются всех, и еще вопросы можно было включить самостоятельно. Мы, например, туда включили вопрос о здравоохранении, чтобы прекратить так называемую оптимизацию. Уже более 50 000 человек в области приняли участие в акции, и большая часть поддерживает вопросы, вынесенные КПРФ. В текущем году работает уже кадровая комиссия, с мест поступают предложения. Насчет кандидата в Госдуму решение принято уже в начале года, рекомендован второй секретарь и руководитель фракции в областном Собрании Дмитрий Михайлов. ЦК утвердил эту рекомендацию», – сообщил Петр Алексеенко.

Он напомнил о том, что сейчас идет голосование «Народный кандидат». От Псковской области там принимает участие только Дмитрий Михайлов.

«Там можно предложить другие кандидатуры. От Псковской области других пока нет, но в других регионах активно предлагают», – отметил Петр Алексеенко.

Также псковские коммунисты планируют в конце июня провести съезд, на котором будут обсуждаться кандидатуры в Законодательное Собрание Псковской области.

«Работа ведется. У нас есть выборная программа, и на конец июня намечена конференция, где мы будем выдвигать наших кандидатов в областное Собрание. Конечно, будет еще съезд КПРФ, в зависимости от даты выборов. Также выпускаются печатные материалы: мы готовим «Искру», а «Псковский рубеж» регулярно информирует о ходе предвыборной кампании. 75 000 листовок выпущено в поддержку Дмитрия Михайлова. Кадровая комиссия рассмотрела около 30 человек в Собрание, это первая половина, вторую половину рассмотрят в конце мая. Затем пройдет пленум», – подытожил Петр Алексеенко.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.