В Москву ехать надо

Уже через полторы недели в столице пройдет первый из двух заявленных «Единой Россией» предвыборных съездов партии. А раз так — единороссам по всей стране надо определяться с кандидатурами делегатов. Этим сегодня и занимались на конференции псковские партийцы во главе с лидером регионального отделения ЕР, депутатом Госдумы от нашей области Александром Козловским. Кроме того, они обсуждали новую народную программу - ее формирование продолжается и завершится только в августе.

Из-за непривычно небольшой повестки конференцию провели в рекордно короткий срок — уложились в несколько десятков минут. Были у этого мероприятия и другие особенности. Начиная с места его проведения: по традиции в спортивно-развлекательном центре «Простория», но не в большом зале, а в том, что значительно меньше. И заканчивая тем, что перед самым стартом избирательной кампании-2026 можно было ожидать присутствия на конференции и лидеров списка «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание региона. А их не было. Причиной чему, очевидно, проходившие сегодня же в Пскове официальные мероприятия с участием полпреда президента в СЗФО Игоря Рудени и замруководителя кремлевской администрации Магомедсалама Магомедова.

Зато здесь можно было увидеть многих из тех, кого принято называть новыми лицами в региональной политике. Не обошлось и без любопытной неожиданности, невольно рождавшей воспоминания о белорусском президенте Александре Лукашенко и американском миллиардере Илоне Маске, которые в былые времена нередко появлялись на серьезных публичных мероприятиях вместе со своими несовершеннолетними детьми. Впрочем, об этом - чуть позже.

А началось всё в «Простории» с... «Коробки храбрости». Так называется традиционная благотворительная акция «Единой России». Партийцы из Пскова, Великих Лук и муниципальных округов собрали для маленьких пациентов больниц области игрушки, раскраски, книги и наборы для творчества. Участие в акции приняли многие. К примеру, вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин передал игрушки и канцелярские товары. «Это очень добрая акция, в которой участвует большое число людей. «Коробка храбрости» помогает детям легче переносить различные процедуры и проходить лечение», – отметил он.

Такие подарки помогают детям отвлечься от больничных будней и почувствовать, что о них помнят и заботятся. В этом, говорят единороссы, и заключается главная ценность акции, которая продлится до 6 июля. Присоединиться к ней может любой желающий.

Что касается главного вопроса повестки, то делегатами на съезд избрали главу города Пскова, одного из лидеров списка ЕР на выборах в ЗакС региона Бориса Елкина и зампредседателя Законодательного Собрания Псковской области Юрия Сорокина.

Однако двумя названными именами список участников съезда от Псковской области не ограничится. Поедут в Москву и руководители региона, и партийные активисты, в том числе те самые «новые лица» - победители предварительного голосования по определению кандидатов на сентябрьские выборы.

Многие из них сегодня участвовали в работе конференции. И до ее начала, и после они активно общались с коллегами.

Ветеран СВО, помощник губернатора Михаила Ведерникова Михаил Каратыш и его товарищи принимали поздравления с успешным окончанием кадровой программы «Герои земли Псковской».

Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков перед началом конференции передал в исполком партии предложения великолучан для включения в народную программу.

«Поступило большое количество предложений как от молодежи, так и от представителей старшего поколения, - рассказал он. - Среди инициатив преобладают вопросы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, развития городской среды, создания комфортных условий для жизни. Немало предложений касается поддержки спорта и здорового образа жизни, молодых семей, развития социальной и транспортной инфраструктуры, повышения доступности различных услуг для жителей».

Участники конференции делились со съехавшимися из других муниципальных округов коллегами новостями партийных первичных отделений.

А депутат Псковской гордумы по округу №3, член президиума политсовета регионального отделения ЕР Антон Мороз знакомил коллег со своим младшим сыном. 13-летний школьник интересуется общественно-политической жизнью, участвует в субботниках на территории третьего псковского округа, а накануне вместе с отцом поздравлял с днем рождения ветеранов, которые родились перед Великой Отечественной войной и малолетними детьми оказались в концлагерях. Встречи с такими людьми — не только дань уважения старшему поколению, но и дополнительный мотив к изучению отечественной истории. А личное присутствие на партийном мероприятии дает новые знания про политику, о которой подросток хочет знать как можно больше.

«Всё было очень интересно, мне понравилось», - поделился впечатлениями от увиденного и услышанного школьник.

«Сын начинает потихонечку принимать участие в политической жизни», - прокомментировал совместный приход на конференцию Антон Мороз и, говоря уже более серьезно, выразил надежду на то, что в будущем мальчишка станет достойным гражданином России и будет представлять страну на политической арене.

«Да, сегодня познакомились с сыном Антона Михайловича, - с улыбкой ответил на мой вопрос секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. - Теперь он попал в сферу нашего внимания, будем наблюдать за его активностью, он должен понимать, что участие в партийной жизни — это прежде всего ответственность. В целом приобщение молодежи к работе нашей партии — это важный момент. У нас есть и молодежная организация — «Молодая Гвардия Единой России». Мы поддерживаем Юнармию, в целом приветствуем привлечение молодого поколения к общественной жизни, у нас очень много волонтеров. Поэтому то, что Антон Мороз привел сына - это показатель и положительный пример для партийцев. Надеюсь, из этого будет только польза».

Последуют ли примеру коллеги другие единороссы - это, как говорится, покажет время. В любом случае, приход партийной смены — это дело будущего. А сегодня в актуальной повестке — подготовка к выборам и участие в крупных партийных форумах.

«Съезд партии будет проходить в два этапа. В июне делегаты со всей страны утвердят списки кандидатов, которые будут баллотироваться в Государственную Думу нового созыва. Позже, в августе, будет представлена обновленная народная программа на пять лет, с которой кандидаты «Единой России» пойдут на выборы», - очертил ближайшие партийные планы Александр Козловский.

К сказанному остается добавить, что голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдет 18-20 сентября. А официальный старт кампании по выборам в региональный парламент будет дан уже завтра.

Александр Савенко