Вызовы и угрозы избирательной кампании-2026 перечислил Александр Козловский

«Нам нужно проявлять готовность и сплоченность в борьбе с возникающими вызовами в преддверии избирательной кампании», - такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«К сожалению, мы сейчас живем в очень быстро изменяющемся мире. Мы сталкиваемся все с новыми и новыми вызовами. За последние 10 лет у нас вызовы появляются, но быстро не исчезают. Так было и с пандемией, сейчас идет специальная военная операция. Мы живем в жестких санкционных условиях, как бы мы не старались, они все равно влияют на нас, на экономику, на нашу страну. Они не в меньшей степени влияют на тех, кто накладывает эти санкции. Многие жалуются на отсутствие мобильного интернета, но здесь в первую очередь стоит вопрос безопасности. Тем более это касается только мобильного интернета, проводной и Wi-Fi работают без изменений, в штатном режиме, но, конечно, мы уже привыкаем и к такой цивилизации. Поэтому нам нужно проявлять нашу готовность, сплоченность. Это, наверное, главные угрозы сейчас. Мы должны с ними справиться», - сказал Александр Козловский.

Парламентарий уверен, что сейчас в стране есть богатый опыт и умение быстро реагировать. «Я помню времена пандемии, когда буквально каждую неделю нам приходилось принимать новые законопроекты, которые основополагались на тех реалиях, которые происходили на "земле". Поэтому в этом плане опыт достаточно серьезный. Я думаю, мы справимся со всеми вызовами».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.