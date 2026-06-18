 
Политика

Вызовы и угрозы избирательной кампании-2026 перечислил Александр Козловский

0

«Нам нужно проявлять готовность и сплоченность в борьбе с возникающими вызовами в преддверии избирательной кампании», - такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«К сожалению, мы сейчас живем в очень быстро изменяющемся мире. Мы сталкиваемся все с новыми и новыми вызовами. За последние 10 лет у нас вызовы появляются, но быстро не исчезают. Так было и с пандемией, сейчас идет специальная военная операция. Мы живем в жестких санкционных условиях, как бы мы не старались, они все равно влияют на нас, на экономику, на нашу страну. Они не в меньшей степени влияют на тех, кто накладывает эти санкции. Многие жалуются на отсутствие мобильного интернета, но здесь в первую очередь стоит вопрос безопасности. Тем более это касается только мобильного интернета, проводной и Wi-Fi работают без изменений, в штатном режиме, но, конечно, мы уже привыкаем и к такой цивилизации. Поэтому нам нужно проявлять нашу готовность, сплоченность. Это, наверное, главные угрозы сейчас. Мы должны с ними справиться», - сказал Александр Козловский.

Парламентарий уверен, что сейчас в стране есть богатый опыт и умение быстро реагировать. «Я помню времена пандемии, когда буквально каждую неделю нам приходилось принимать новые законопроекты, которые основополагались на тех реалиях, которые происходили на "земле". Поэтому в этом плане опыт достаточно серьезный. Я думаю, мы справимся со всеми вызовами».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026