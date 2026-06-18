Вызовы и угрозы избирательной кампании-2026 перечислил Александр Козловский

«Нам нужно проявлять готовность и сплоченность в борьбе с возникающими вызовами в преддверии избирательной кампании», - такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Парламентарий уверен, что сейчас в стране есть богатый опыт и умение быстро реагировать. «Я помню времена пандемии, когда буквально каждую неделю нам приходилось принимать новые законопроекты, которые основополагались на тех реалиях, которые происходили на "земле". Поэтому в этом плане опыт достаточно серьезный. Я думаю, мы справимся со всеми вызовами».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.
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