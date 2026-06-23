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Антон Мороз: На предварительном голосовании ЕР показала серьезный результат

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Серьезный для предварительного голосования результат показала партия «Единая Россия» в Псковской области. Таким мнением поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу №3, победитель ПГ на выборах в Госдуму Антон Мороз.

«Процедура предварительного голосования, которую мы проходим, крайне важна. Во-первых – это конкурентная процедура. Мы не просто выбираем среди людей, которые заранее назначены. Мы выбираем лучшего среди равных и тех представителей, которые смогут сформировать команду "Единой России" на выборах во все органы власти. Действительно, очень хорошая поддержка получилась, серьезный результат показали, большая явка была для предварительного голосования», – сказал Антон Мороз.

Гость студии подчеркнул, что основной задачей ПГ является не только формирование команды, но и подготовительные работы в виде встреч с гражданами и активом партии.

«Могу сказать, что основная задача предварительного голосования, помимо формирования команды, – это еще и порядок подготовки. Это встречи с избирателями, встречи с активом "Единой России", встречи с гражданами, которые еще не определились, за какую партию в дальнейшем они готовы голосовать, это формирование Народной программы "Единой России", в которую непосредственно жители вносят предложения, замечания, изменения которые потом трансформируются в виде документов правящей партии», – добавил депутат.

Напомним, депутат Государственной Думы Александр Козловский лидирует по итогам предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №150, а депутат Псковской городской Думы Антон Мороз занял первое место по итогам ПГ по партийному списку.  

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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