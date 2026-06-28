2,5 миллиона предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о формировании главного предвыборного документа, который станет планом работы партии на ближайшие пять лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото: пресс-служба реготделения партии

Дмитрий Медведев отметил, что программа создается с участием множества людей: инженеров, рабочих, аграриев, предпринимателей, педагогов, ученых, студентов и защитников Отечества.

Предложения Народной программы касаются поддержки семей с детьми, пожилых людей, медицины, доступных лекарств. Необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой семьи: доступное жильё, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги.

«В условиях современных экономических вызовов важно поддерживать инновации, искусственный интеллект, роботизацию и цифровые платформы. Особое внимание следует уделить сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей», - отметили в реготделении.