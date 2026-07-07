 
Политика

«Партия пенсионеров» утвердила кандидатов в Заксобрание Псковской области

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Псковское региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» утвердило списки кандидатов в Законодательное Собрание восьмого созыва сегодня на общем собрании регионального отделения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотография со страницы Михаила Иванова в соцсетях

В первую тройку (общую часть) партийного списка «Партии пенсионеров» на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, назначенных на 18-20 сентября, вошли следующие кандидаты: председатель политической партии Эрик Праздников, заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения политической организации Михаил Иванов и член Высшего совета партии Сергей Горячев.

Кандидаты по одномандатным избирательным округам распределились следующим образом:

  • Одномандатный избирательный округ №1: Валентина Борисенкова;
  • Одномандатный избирательный округ №2: Ольга Круглова;
  • Одномандатный избирательный округ №3: Сергей Горячев;
  • Одномандатный избирательный округ №4: Елена Сойту;
  • Одномандатный избирательный округ №5: Сергей Дубинин;
  • Одномандатный избирательный округ №6: Закир Рахманов;
  • Одномандатный избирательный округ №7: Дарья Кучугурина;
  • Одномандатный избирательный округ №8: Ирина Ильина;
  • Одномандатный избирательный округ №9: Вячеслав Коев;
  • Одномандатный избирательный округ №10: Марианна Свистунова;
  • Одномандатный избирательный округ №11: Игорь Иванов;
  • Одномандатный избирательный округ №12: Алксандр Казицкий
  • Одномандатный избирательный округ №13: Алла Тафий.

Кандидаты региональных групп распределились следующим образом:

  • Региональная группа №1: Валентина Борисенкова, Мария Рыбина, Григорий Хоба;
  • Региональная группа №2: Ольга Круглова, Олег Блажко, Лина Хоба;
  • Региональная группа №3: Ксения Иванова, Антон Чепурнов;
  • Региональная группа №4: Елена Сойту, Юлия Трепезнова, Алексей Алексеев;
  • Региональная группа №5: Сергей Дубинин, Ольга Агафонова;
  • Региональная группа №6: Закир Рахманов, Марина Машурчак, Ксения Хоба;
  • Региональная группа №7: Дарья Кучугурина, Мария Богданова;
  • Региональная группа №8: Галина Панина, Максим Дробилов;
  • Региональная группа №9: Вячеслав Коев, Елена Морозова; 
  • Региональная группа №10: Марианна Свистунова, Дарья Сталевская, Павел Хоба;
  • Региональная группа №11: Ирина Ильина, Игорь Иванов; 
  • Региональная группа №12: Александр Казицкий, Евгений Карпов;
  • Региональная группа №13: Алла Тафий, Николай Тимощенко.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября. 

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