«Политкухня»: Игорь Романов о списке кандидатов и задачах «Новых людей» на выборы

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня политический шеф проекта Александр Савенко пригласил к «разделочному столу» секретаря регионального отделения партии «Новые люди» Игоря Романова. Они обсудят список кандидатов, которые представят партию на больших выборах, прошедший в Москве съезд «Новых людей», а также поговорят о приеме новых членов партии, о вызовах, стоящих перед партией, о задачах, которые она ставит на предстоящие выборы, и на другие актуальные темы.

Начало программы - в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.