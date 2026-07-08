 
Политика

Игорь Романов: Я буду выполнять то, что требуется людям

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Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM), что сейчас он и вся партия действуют исключительно исходя из интересов людей, а не с целью «утопить» своих конкурентов.

Ранее многие считали, отметили в ходе эфира, что излюбленное амплуа Игоря Романова — это «электоральный или политический киллер», человек, который вышибает с предвыборной дистанции своих соперников. Кто-то даже говорил, что тех, кто представляет угрозу для кандидатов от партии власти. 

Однако Игорь Романов заявил, что сегодня действует, исходя из интересов людей, а не вышестоящей власти: «Никто мне никаких установок больше не дает, кроме моего федерального руководства. Я буду выполнять то, что требуется людям. Мы - для людей».

Даже если смотреть на примере с «топливной ситуацией», Игорь Романов заверяет, что не будет использовать сложившиеся обстоятельства в пользу своей партии намеренно или выставляя других в невыгодном свете: «Если я не знаю, как разрешить проблему, популизмом заниматься я не собираюсь. И кричать, что я против всего, тоже не буду. Партийное руководство сегодня не говорит, что я должен критиковать кого-то или еще что-то делать, или просто кричать, что я против всех».

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» отметил, что свои действия в предполагаемой ситуации предсказать не может, но в моменты, когда «Новые люди» будут видеть оптимальное решение проблемы, он будет выступать «в полную силу»: «Будет реальная ситуация, мы с ней будем разбираться. На сегодняшний день мне из федерального руководства партии не было никаких установок о том, чтобы я начал говорить и кричать о том, что здесь все плохо, что мы все умрем или еще что-то в этом духе. Если будет конкретика, как мы можем разрешить данную сложившуюся ситуацию, тогда мы будем по этому поводу выступать ярко и во всеуслышание».

«Я вступал, потому что у партии есть определенные ценности. Мы - за здравый смысл», — резюмировал Игорь Романов.
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Романов Игорь Павлович

Романов Игорь Павлович

Секретарь совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди».

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