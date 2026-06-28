Объявлены кандидаты от КПРФ на выборы в Заксобрание Псковской области

КПРФ утвердила кандидатов на предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября. Решение было принято на 44-й (третий этап) Конференции КПРФ в Псковском областном отделении партии 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме.

Фото: обком КПРФ

В число лидеров списка кандидатов от КПРФ на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вошли член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома партии Петр Алексеенко, второй секретарь Дмитрий Михайлов, депутат Псковской городской Думы Александр Баев и Степан Белов - замруководителя московской строительной фирмы, также он занимается общественной работой в Твери.

По одномандатным округам кандидаты от КПРФ в региональный парламент: