Объявлены кандидаты от КПРФ на выборы в Заксобрание Псковской области

КПРФ утвердила кандидатов на предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября. Решение было принято на 44-й (третий этап) Конференции КПРФ в Псковском областном отделении партии 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме.
Фото: обком КПРФ
В число лидеров списка кандидатов от КПРФ на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вошли член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома партии Петр Алексеенко, второй секретарь Дмитрий Михайлов, депутат Псковской городской Думы Александр Баев и Степан Белов - замруководителя московской строительной фирмы, также он занимается общественной работой в Твери.
По одномандатным округам кандидаты от КПРФ в региональный парламент:
- Округ 1. Юрий Конов;
- Округ 2. Дмитрий Михайлов;
- Округ 3. Евгений Сотник;
- Округ 4. Наталья Романовская;
- Округ 5. Николай Чувайлов;
- Округ 6. Сергей Матвеев;
- Округ 7. Иван Гориславский;
- Округ 8. Сергей Петров;
- Округ 9. Борис Прилипкин;
- Округ 10. Петр Алексеенко;
- Округ 11. Екатерина Сорокина;
- Округ 12. Ольга Одинцова;
- Округ 13. Александр Баев.