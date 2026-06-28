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Объявлены кандидаты от КПРФ на выборы в Заксобрание Псковской области

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КПРФ утвердила кандидатов на предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября. Решение было принято на 44-й (третий этап) Конференции КПРФ в Псковском областном отделении партии 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме.

Фото: обком КПРФ

В число лидеров списка кандидатов от КПРФ на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вошли член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома партии Петр Алексеенко, второй секретарь Дмитрий Михайлов, депутат Псковской городской Думы Александр Баев и Степан Белов - замруководителя московской строительной фирмы, также он занимается общественной работой в Твери. 

По одномандатным округам кандидаты от КПРФ в региональный парламент: 

  • Округ 1. Юрий Конов;
  • Округ 2. Дмитрий Михайлов;
  • Округ 3. Евгений Сотник;
  • Округ 4. Наталья Романовская;
  • Округ 5. Николай Чувайлов;
  • Округ 6. Сергей Матвеев;
  • Округ 7. Иван Гориславский;
  • Округ 8. Сергей Петров;
  • Округ 9. Борис Прилипкин;
  • Округ 10. Петр Алексеенко;
  • Округ 11. Екатерина Сорокина;
  • Округ 12. Ольга Одинцова;
  • Округ 13. Александр Баев. 
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