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Представительству правительства Псковской области в Москве исполнилось три года

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Представительство правительства Псковской области при правительстве Российской Федерации начало свою работу три года назад. За это время оно стало важным связующим звеном между регионом и федеральным центром, сообщил губернатор Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Представительство помогает выстраивать системную работу с федеральными органами власти, обеспечивает организацию и проведение встреч, сопровождает подписание стратегических соглашений, содействует эффективному продвижению значимых для Псковской области инициатив. Отдельное направление – координация взаимодействия с депутатами Государственной Думы и сенаторами, представляющими наш регион.

Команда представительства организует презентации туристического потенциала, участвует в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводит важные общественные и имиджевые акции.

 

Особое внимание уделяется координации деятельности «Псковского землячества». Один из ярких результатов – проект молодёжной команды «Пушкинские Игры: Спорт, Культура, Доброта». Он получил грант Высшей школы экономики в размере 500 тысяч рублей

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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