КПРФ представила в Избирком Псковской области документы для заверения единого списка кандидатов

Региональное отделение КПРФ представило в Избирательную комиссию Псковской области необходимые документы для заверения единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

После проверки документов на полноту, а также соблюдения избирательным объединением требований к выдвижению кандидатов комиссией будет принято решение о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.