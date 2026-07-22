«Политкухня»: Какого блюда не хватает в парламентском меню?

До выборов депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области остается менее двух месяцев. Одна из основных интриг избирательной кампании — смогут ли пройти в федеральный и региональный парламенты партии, которые сейчас в них не представлены. По оценкам экспертов, в обществе есть запрос на обновление депутатского корпуса. Как показывают результаты социологических исследований, несколько малых партий имеют шансы, как минимум, набрать три процента голосов и получить финансирование из бюджета. А если повезет, то кто-то из них может преодолеть пятипроцентный барьер, благодаря чему получит представительство в Госдуме и Заксобрании Псковской области.

Готовы ли непарламентские партии воспользоваться этой возможностью? Обладают ли они необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми и финансовыми? Какую альтернативу могут предложить избирателям и чем отличаются от парламентских партий? Кто входит в их команды кандидатов в Псковской области? Какие цели они преследуют? Самостоятельны ли - или пляшут под чью-то дудку? Почему не проявляют активности и слабо реагируют даже на самые актуальные общественные проблемы?

Ответы на эти и другие вопросы получим уже сегодня, 22 июля, в программе «Политкухня» в прямом эфире радио ПЛН FM. За круглый стол приглашены: Михаил Иванов, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы; Павел Бикташев, руководитель областного отделения партии «Родина», депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа; Вячеслав Евдокименко, первый секретарь Псковского обкома Коммунистической партии «Коммунисты России».

«Политический шеф» проекта — главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Напомним, ранее в прямом эфире радио ПЛН FM прошел круглый стол с участием руководителей региональных отделений парламентских партий. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ нашего региона, которое на своих площадках на системной основе дает возможность высказаться представителям всех политических сил.