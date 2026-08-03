Рейтингомер: исключение Толмачевой, гусь «Ленинграда» и «ху из мистер Чепа»

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Елена Трошкова

Самую низкую отрицательную оценку получает руководитель компании «СДМ Проект» Елена Трошкова. Суд вынес приговор бизнесвумен, которая дала взятку в виде автомобиля Exeed экс-начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому. Напомним, он уже давно отбывает наказание. Госпоже Трошковой назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Кто-то скажет: легко отделалась, но наверняка «око государево» обжалует приговор.

-4 Александр Царкозенко

Минус четыре ставим директору псковского Дома офицеров Александру Царкозенко. Он арестован и обвиняется в превышении должностных полномочий, а также получении взятки в крупном размере. Ранее менеджеру запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, однако, по данным следствия, он нарушил запрет. Учитывая этот факт и увеличение объема обвинения, суд изменил меру пресечения на более строгую в виде заключения под стражу по 25 сентября.

-3 Ирина Толмачева

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус три достается депутату Заксобрания Псковской области Ирине Толмачевой, которую исключили из списка кандидатов от «Единой России». До снятия с выборов она возглавляла региональную группу №7 и имела шансы пролонгировать депутатские полномочия. Из числа участников предвыборного забега Ирина Толмачева выбыла по личному заявлению. Но, по нашей информации, сейчас проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности на предприятии, которое она до недавнего времени возглавляла.

-2 Алексей Чепа

Двойку со знаком минус заносим в дневник депутата Госдумы от «Справедливой России» Алексея Чепы, который курирует Псковскую область по партийной линии и перед выборами часто приезжает в регион. На правах первого зампредседателя думского комитета по международным делам он жестко высказался о внесенном Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Павле Дурове — и тут же попал под волну хейта. И чего только критики, дающие ответ на вопрос «Ху из мистер Чепа», не помянули — от объектов недвижимости за бугром до размеров его состояния.

-1 Игорь Балабуст

Минус один получает экс-руководитель псковского отделения партии «Трудовая Россия» и профсоюзный деятель Игорь Балабуст. Единицей отмечаем его весьма странную и, судя по всему, неудачную попытку пойти на парламентские выборы. Теперь - в списках партии «Родина», не в Пскове, а в других палестинах и с декларацией годового дохода в размере одиннадцати… нет, не миллионов, не тысяч и даже не рублей, а копеек. Но, говорят, что-то пошло не так, и в списке «Родины» такого кандидата все-таки не будет.

0 Гусь «Ленинграда»

Нейтральную оценку ставим талисману музыкальной группы «Ленинград» - надувному гусю. После концерта в Пскове лидер коллектива Сергей Шнуров сообщил, что птичку стырили. Новость вызвала волну хайпа и шуток в соцсетях — где только в Пскове гусь не объявлялся, куда только его с помощью нейросетей не приземляли остроумные скобари. Сообщалось, что полиция проводит проверку — в итоге Шнур объявил: талисман вернулся. Но это теперь, конечно, и наш, псковский гусь.

+1 Яна Иванова

Плюс один получает заместитель председателя псковского регионального отделения «Яблока» Яна Иванова. Многие обозреватели не верили, что «Яблоко» прорвется на парламентские выборы, но - по крайней мере, пока - партия на дистанции. И значит, у псковской активистки, включенной в федеральный список лидеров «Яблока» на выборах под номером три, есть шанс.

+2 Михаил Сальников

Фото: matchtv.ru

Плюс два заработал главный тренер футбольного клуба «Луки-Энергия» Михаил Сальников. Положительной оценкой отмечаем успехи великолучан в первенстве России во второй лиге. Впервые команда из Псковской области вышла на первую позицию в этом турнире. Накануне подопечные Сальникова снова показали характер и в родных стенах одержали волевую победу над очередным соперником. Так держать! Даешь Премьер-лигу!

+3 Георгий Василевич

Строчкой выше, на плюс три, поднялся директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич. Причина — в насыщенной событиями жизни «Михайловского». То там проводят интересные выставки, то снимают кино, то проходит международный молодежный слет «Россия — Африка», то один за другим приезжают випы— такие, как спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, экс-министр Михаил Швыдкой, депутат Госдумы, внук писателя, нобелевского лауреата Александр Шолохов и многие другие.

+4 Ольга Тимофеева

Плюс четыре получает вице-губернатор, куратор сферы культуры в областном правительстве Ольга Тимофеева — естественно, за искрометный и яркий фестиваль «Псковские каникулы». Несколько дней набережная Великой жила музыкой, танцами и атмосферой 60–70-х годов прошлого века. Фестиваль посетили десятки тысяч псковичей и гостей города. Отзывы в массе своей положительные и даже восторженные. По мнению большинства участников и зрителей, «Псковские каникулы» должны стать ежегодными.

+5 Николай Козловский

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил глава Великих Лук Николай Козловский. В рамках ежегодного отчета о работе городских властей он доложил об основных итогах, обозначил планы и ответил на вопросы, в том числе местной оппозиции. Как отметили наблюдатели, глава Великих Лук был убедителен, а южной столице региона действительно есть гордиться: налицо социально-экономическое развитие и движение вперед.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.