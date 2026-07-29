Псковичи пиарятся на исчезнувшем гусе «Ленинграда»

Псковичи оценили шутку лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова об исчезнувшем гусе-талисмане и теперь сами иронизируют по этому поводу. Не обходится без использования искусственного интеллекта.
Фото здесь и далее: «Ресторан Дача Академика К.»
Ранее сообщалось, что на стадионе «Машиностроитель» в Пскове после концерта неизвестный похитил талисман коллектива, сопровождавший музыкантов на гастролях последние полтора года.
Позже выяснилось, что некий мужчина в футболке организатора концерта унес гуся к машине, спокойно его сдул и упаковал как инвентарь.
Псковичи, отнюдь, совсем не обиделись на розыгрыш музыканта. Теперь они генерируют его изображение на фоне Псковщины.
Некоторые креативные жители областного центра сами захотели стать частью ИИ-шедевра.
Фото: Марк Мордовцев
Не осталась в стороне и телекоммуникационная компания «Телесети», решившая «устроить гуся к себе на работу».
Фото: «Телесети»
Псковский парк для занятия кабельным вейкбордом также подхватил тренд.
Фото: Pskov Wake Park
Присоединился к поиску гуся и ресто-бар «Моя История»: «В какой момент гусь исчез с концерта — мы не знаем, но он точно был замечен за завтраком на нашей террасе».
Фото: ресто-бар «Моя История»
Псковская Лента Новостей не могла остаться в стороне. Талисман группы «Ленинград» посетил студию ПЛН FM и рассказал о своих приключениях в Пскове в беседе с главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Концерт группы «Ленинград» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове состоялся 25 июля.