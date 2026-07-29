Псковичи пиарятся на исчезнувшем гусе «Ленинграда»

Псковичи оценили шутку лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова об исчезнувшем гусе-талисмане и теперь сами иронизируют по этому поводу. Не обходится без использования искусственного интеллекта.

Фото здесь и далее: «Ресторан Дача Академика К.»

Ранее сообщалось, что на стадионе «Машиностроитель» в Пскове после концерта неизвестный похитил талисман коллектива, сопровождавший музыкантов на гастролях последние полтора года.

Позже выяснилось, что некий мужчина в футболке организатора концерта унес гуся к машине, спокойно его сдул и упаковал как инвентарь.

Псковичи, отнюдь, совсем не обиделись на розыгрыш музыканта. Теперь они генерируют его изображение на фоне Псковщины.

«Мы не знаем, кто украл гуся. Но знаем, почему он остался», — шутит администрация ресторана «Дача Академика К.», публикуя сгенерированные снимки «пернатого гостя».

Некоторые креативные жители областного центра сами захотели стать частью ИИ-шедевра.

Фото: Марк Мордовцев

«Весь Псков ищет пропавшего гуся "Ленинграда", а мы с ним сидим вдвоем, новости Пскова жуем. Я спросил: "Ты чей такой?" Он ответил: "Я теперь псковской!"» — с теплотой шутит чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев.

Не осталась в стороне и телекоммуникационная компания «Телесети», решившая «устроить гуся к себе на работу».

Фото: «Телесети»

«План был простой: концерт — и домой. Но потом ему показали наш офис. Теперь вместо гастролей — монтаж, заявки и кофе по утрам. И, кажется, его все устраивает», — делится компания.

Псковский парк для занятия кабельным вейкбордом также подхватил тренд.

«У группы "Ленинград" на концерте пропал их легендарный гусь. Но не переживайте - мы его спасли. Сейчас он у нас, в Pskov Wake Park. Хорошо питается, отдыхает, осваивается. Скоро поставим его на вейкборд», — комментируют в парке.

Фото: Pskov Wake Park

Присоединился к поиску гуся и ресто-бар «Моя История»: «В какой момент гусь исчез с концерта — мы не знаем, но он точно был замечен за завтраком на нашей террасе».

Фото: ресто-бар «Моя История»

Псковская Лента Новостей не могла остаться в стороне. Талисман группы «Ленинград» посетил студию ПЛН FM и рассказал о своих приключениях в Пскове в беседе с главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Концерт группы «Ленинград» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове состоялся 25 июля.