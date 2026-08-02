Два гола в конце матча принесли ФК «Луки-Энергия» очередную волевую победу 

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел матч 17-го тура первенства России во второй лиге (дивизион Б, группа 2). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 2 августа, великолучане на своем поле одержали волевую победу над соперниками из «Чертаново».

Фото: ФК «Луки-Энергия» / «ВКонтакте»

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а в конце второго тайма гости вышли вперед. Однако голы на 87-й и 88-й минутах матча позволили ФК «Луки-Энергия» не только уйти от поражения, но и набрать три очка. Итоговый счет - 3:2.

Команда из Псковской области продолжает борьбу за лидерство в турнире.