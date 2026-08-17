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Директор гимназии №28 представит Псковскую область на форуме в Москве

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Директор Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 Ольга Замирская вошла в топ-300 лучших руководителей образовательных организаций России. Как сообщило министерство образования Псковской области в своем канале в мессенджере Мах, она представит область на Форуме директоров школ в Москве.

Фото: министерство образования Псковской области / Мах

Псковскую область также представят руководители Гдовской средней общеобразовательной школы Ольга Кузьмина и Гимназии Островского муниципального округа Лариса Петрикова.

Форум пройдет с 30 сентября по 2 октября на площадке Национального центра «Россия».

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