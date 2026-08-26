 
Политика

В сентябрьских выборах в Госдуму примут участие свыше 70% действующих депутатов

0

Из депутатов Госдумы восьмого созыва пойдут на новые выборы в сентябре 72,6%, сообщил ИС «Вести» спикер палаты Вячеслав Володин.

«Тот, кто планирует избираться, а таких у нас депутатов из действующего созыва 72,6%, они все находятся в своих избирательных округах, встречаются с жителями, изучают вопросы, с которыми к ним обращаются, вносят законопроекты», - сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что за прошедший месяц после того, как Дума в рамках пленарных заседаний завершила работу, инициировано 47 законопроектов, из которых 68% - депутатских, а рассматривать уже их будет следующий созыв - девятый, после выборов.

«В политике есть конкуренция, поэтому депутат, который хочет победить, будет работать, решать проблемы. Все понимают прекрасно, что демагогия, популизм разрушительны. Надо исходить из предложений, которые можно реализовать. А жители сами разберутся уже, кто предлагает более эффективные решения. В этом плане ответственность выросла. Просто вот так вот на эмоциях уже не избраться», - считает председатель Госдумы.

Он напомнил, что сейчас у народных избранников время работы в избирательных округах, хотя «у политиков отпусков не бывает».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026