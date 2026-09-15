«Политкухня»: Партии и кандидаты на финишной прямой

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня», цель которого - придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам.

В гости к политическому шефу Александру Савенко вновь придет известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Вместе они обсудят расклад, с которым партии и кандидаты вышли на финишную прямую выборов в Госдуму и Заксобрание Псковской области; подведут предварительные итоги избирательной кампании, а также обсудят последние новости и вызовы, сохраняющие свою актуальность.