Мобильные участки для голосования на выборах откроют у пяти погранпереходов в Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области организует работу мобильных избирательных участков вблизи пяти пограничных переходов региона с 18 по 20 сентября, чтобы обеспечить избирательные права граждан России, находящихся или проживающих за рубежом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме в преддверии Единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы.

Пункты для голосования разместят в трех муниципальных округах области:

В Печорском округе участки примут избирателей на пограничных переходах ПП Крупп, МАПП Куничина Гора и МАПП Шумилкино.

В Пыталовском округе избирательная комиссия организует голосование на переходе МАПП Убылинка.

В Себежском округе специалисты откроют избирательный участок на переходе МАПП Бурачки.

Граждане смогут проголосовать в течение трех дней подряд. Избирательные участки начнут работу 18 и 19 сентября в 09:00 и завершат ее в 17:00. 20 сентября голосование продлится с 09:00 до 16:00.