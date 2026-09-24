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Кандидатура Александра Борисова согласована на пост замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме

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На совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия» согласовали кандидатуру бывшего сенатора от Псковской области Александра Борисова на пост заместителя руководителя фракции партии в Государственной Думе. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в Telegram. 

 

«На должность заместителя руководителя фракции «Единой России» предложен и наш земляк Александр Борисов, который уже занимал этот пост в восьмом созыве», - рассказал Александр Козловский. 

Напомним, в 2026 году Александр Борисов участвовал в выборах в Госдуму девятого созыва в составе федерального списка партии «Единая Россия» от Республики Марий Эл. 

Александр Борисов родился 17 августа 1974 года в поселке Кунья. В 1997 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте, специальность «Государственное и муниципальное управление»

С 1991 по 1992 гг. – рабочий 2-го разряда Куньинского КГСО. 1997 – 1998 гг. – юрист ЗАО ТПК «ЛенКорт». 1998 – 1999 гг. – начальник отдела по управлению недвижимостью АООТ «Завод электробытовой аппаратуры». 1999 – 2001 гг. – заместитель генерального директора по управлению недвижимостью ОАО «Завод "Ленинец"» С 2001 года – первый заместитель генерального директора ОАО «Механический завод».

С 2005 года – начальник центрального штаба «Молодой гвардии "Единой России"». С 2008 года – координатор по проведению массовых акций партии «Единая Россия». В 2007 – 2008 гг. – заместитель начальника федерального молодежного избирательного штаба.

В 2009 году избран представителем от Псковского областного Собрания депутатов в Совет Федерации ФС РФ.

В декабре 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов. 15 декабря 2011 года делегирован в Совет Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.

В сентябре 2016 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов. В октябре 2016 года делегирован в Совет Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.

11 января 2018 года президиум Генсовета утвердил Александра Борисова на должность руководителя Центрального исполнительного комитета партии.

С 2021 по 2026 год - депутат Государственной Думы РФ VIII созыва. По итогам распределения мест депутатский мандат не получил, однако 29 сентября 2021 г. ему был передан вакантный мандат губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С 7 октября - руководитель внутрифракционной группы - заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева.

17 ноября 2021 года по решению президиума Генсовета «Единой России» Александр Сидякин сменил Александра Борисова на посту Центрального исполкома «Единой России».

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Пресс-портреты

Борисов Александр Александрович

Борисов Александр Александрович

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме

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