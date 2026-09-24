Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин избран депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Он был выдвинут в составе списка кандидатов «Единой России» (региональная группа №11) и получит мандат благодаря высокому результату, полученному партий.

По информации Псковской Ленты Новостей, в городском парламенте Александр Серавин будет работать в бюджетно-финансовом комитете и комиссии по образованию, культуре и науке.

Напомним, Александр Серавин родился 24 мая 1976 года. В 2001 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «психология». Работал психологом-аналитиком, политтехнологом, президентом Ассоциации электронной электоральной политики, председателем Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. В 2022-2024 годах являлся заместителем губернатора Псковской области по вопросам внутренней политики. В настоящее время возглавляет региональный исполком партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.