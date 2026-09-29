Бориса Елкина выбрали спикером псковского ЗакСа

Бывшего главу города Пскова Бориса Елкина выбрали председателем Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с первой сессии Заксобрания восьмого созыва 29 сентября.

Голосование по избранию председателя Собрания было тайным. В бюллетень для тайного голосования была включена одна кандидатура. Депутаты голосовали «за» или «против». В итоге все 24 голоса были «за».

«Уважаемые коллеги, спасибо за доверие, для меня это большая ответственность. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор - ред.), благодарю за поддержку и за доверие, которые вы оказываете. Александр Алексеевич (Котов, экс-председатель Заксобрания - ред.), отдельные слова благодарности вам. Вы многое сделали для того, чтобы областной парламент работал последовательно, профессионально, в тесном взаимодействии с муниципалитетами и жителями. Для меня важно сохранить этот опыт и преемственность в работе. С Законодательным Собранием мы много взаимодействовали: по дорожным вопросам, по городским задачам. Опыт, полученный на посту главы Пскова, научил меня главному — любое решение должно давать конкретные, ощутимые для людей результаты. Из этого и буду исходить на новом посту», - выступил Борис Елкин.

37-летний Борис Елкин стал самым молодым председателем Собрания за всю историю регионального парламента.



Окончил СПбГАСУ и РАНХиГС при президенте РФ. Прошёл путь от эксперта дорожного хозяйства до начальника отдела капитального строительства. В 2019 году возглавил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В 2021 году стал первым заместителем главы администрации Пскова, а затем главой администрации города. В 2022 году избран главой Пскова. 25 сентября 2026 года сложил полномочия в связи с избранием депутатом Заксобрания.

На минувших выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, 18-20 сентября, Борис Елкин входил в первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России». Кроме него в списке были губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области седьмого созыва Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова. Список «Единой России» набрал 53,69% голосов.