 
Политика

Первым вице-спикером псковского ЗакСа избрали Игоря Дитриха

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На первой сессии регионального парламента нового созыва избраны заместители председателя Законодательного Собрания Псковской области, сообщили в Заксобрании. 

Решением депутатского корпуса в Собрании восстановлена должность первого вице-спикера, которая существовала в структуре регионального парламента ранее. На этот пост избран Игорь Дитрих. Парламентарий сохранит за собой руководство комитетом по социальной политике и будет работать в Заксобрании на постоянной основе.

Заместителями председателя Собрания, которые также будут работать на постоянной основе, избраны Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Они совмещают эти посты с должностями председателей комитета по региональной политике и местному самоуправлению и комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию соответственно.

Вице-спикером на непостоянной основе избран Юрий Сорокин.

Все заместители председателя являются членами самой многочисленной фракции регионального парламента – «Единая Россия».

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Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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