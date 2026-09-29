Первым вице-спикером псковского ЗакСа избрали Игоря Дитриха

На первой сессии регионального парламента нового созыва избраны заместители председателя Законодательного Собрания Псковской области, сообщили в Заксобрании.

Решением депутатского корпуса в Собрании восстановлена должность первого вице-спикера, которая существовала в структуре регионального парламента ранее. На этот пост избран Игорь Дитрих. Парламентарий сохранит за собой руководство комитетом по социальной политике и будет работать в Заксобрании на постоянной основе.

Заместителями председателя Собрания, которые также будут работать на постоянной основе, избраны Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Они совмещают эти посты с должностями председателей комитета по региональной политике и местному самоуправлению и комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию соответственно.

Вице-спикером на непостоянной основе избран Юрий Сорокин.

Все заместители председателя являются членами самой многочисленной фракции регионального парламента – «Единая Россия».