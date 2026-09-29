Михаил Ведерников: Рассчитываю, что с новым созывом Заксобрания наше сотрудничество станет крепче

Восьмому созыву Законодательного Собрания Псковской области предстоит принимать непростые решения, но депутаты могут рассчитывать на поддержку и содействие исполнительной власти. Такое мнение высказал губернатор Михаил Ведерников на первой сессии нового созыва регионального парламента 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
У каждой партии свои приоритеты в работе, но задача одна – увеличить рост экономики, рост благоустройства территорий, заметил Михаил Ведерников.
Глава региона добавил, что Собранию предстоит поддерживать высокий темп работы.
«Мы с Борисом Андреевичем (Елкиным, новым спикером Заксобрания - ред.) активно развиваем город Псков. Теперь перед вами еще большая задача. Надеюсь, вы покажете хороший результат. Заместителям председателя Собрания, всем депутатам желаю плодотворной работы. У нас впереди много ответственных задач – принятие бюджета, время напряженное, но вместе будем досконально отрабатывать. В эту пятницу мы запланировали встречу с руководителями фракций, рассчитываю, что с новым созывом наше сотрудничество станет крепче. Желаю сил, терпения, на благо наших граждан», - резюмировал губернатор.
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