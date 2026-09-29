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Михаил Ведерников: Рассчитываю, что с новым созывом Заксобрания наше сотрудничество станет крепче

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Восьмому созыву Законодательного Собрания Псковской области предстоит принимать непростые решения, но депутаты могут рассчитывать на поддержку и содействие исполнительной власти. Такое мнение высказал губернатор Михаил Ведерников на первой сессии нового созыва регионального парламента 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Искренне рад приветствовать депутатов восьмого созыва, это первый созыв под новым названием. Прошли сложные выборы, 53% избирателей проголосовали за своих кандидатов. Это говорит о высоком доверии к избирательной системе и к Заксобранию, в частности, это накладывает определенную ответственность на тех, кто будет работать», - отметил глава региона.

У каждой партии свои приоритеты в работе, но задача одна – увеличить рост экономики, рост благоустройства территорий, заметил Михаил Ведерников. 

«Решения будут сложными, но как и в предыдущие годы будем искать ответы вместе. Почти 15 лет подряд созывы возглавлял Александр Котов, две ветви власти работали как партнеры. Александр Алексеевич, спасибо за годы конструктивной работы. Отдельные слова благодарности за вашу поддержку. Вас глубоко уважают депутаты, члены правительства и граждане», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что Собранию предстоит поддерживать высокий темп работы.

«Мы с Борисом Андреевичем (Елкиным, новым спикером Заксобрания - ред.) активно развиваем город Псков. Теперь перед вами еще большая задача. Надеюсь, вы покажете хороший результат. Заместителям председателя Собрания, всем депутатам желаю плодотворной работы. У нас впереди много ответственных задач – принятие бюджета, время напряженное, но вместе будем досконально отрабатывать. В эту пятницу мы запланировали встречу с руководителями фракций, рассчитываю, что с новым созывом наше сотрудничество станет крепче. Желаю сил, терпения, на благо наших граждан», - резюмировал губернатор.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

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