Вновь образованный комитет по ЖКХ в псковском Заксобрании возглавил Дмитрий Быстров

Новый комитет Законодательного Собрания Псковской области по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту возглавил бывший глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председателя комитета выбирали по результатам тайного голосования. Дмитрий Быстров получил 24 голоса «за» из 24. До избрания в региональный парламент по партийному списку он занимал пост главы Островского муниципального округа, а с 2012 по 2016 год руководил государственным комитетом Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.