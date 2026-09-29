 
Политика

Вновь образованный комитет по ЖКХ в псковском Заксобрании возглавил Дмитрий Быстров

0

Новый комитет Законодательного Собрания Псковской области по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту возглавил бывший глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председателя комитета выбирали по результатам тайного голосования. Дмитрий Быстров получил 24 голоса «за» из 24. До избрания в региональный парламент по партийному списку он занимал пост главы Островского муниципального округа, а с 2012 по 2016 год руководил государственным комитетом Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026