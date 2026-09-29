Борис Елкин: Впереди нас ждет большая работа на благо Псковской области

Впереди у депутатов восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области много работы на благо жителей региона. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился председатель Заксобрания Борис Елкин.
Он добавил, что не будет забывать город Псков, которому посвятил пять лет жизни на должности главы муниципалитета.
«Конечно, не просто было покидать администрацию города и должность главы города Пскова. Пять лет жизни было отдано городу, много сил, энергии потрачено, многое было сделано, многое еще нужно сделать, но это уже мои последователи будут делать. Новая должность - это дополнительная ответственность, дополнительные возможности, в том числе для развития города Пскова. Псков я не забываю, он у меня в душе и в сердце, и буду ему помогать, конечно, не в ущерб другим муниципалитетам и другим органам власти», - заключил спикер Заксобрания.
Напомним, бывшего главу города Пскова Бориса Елкина выбрали председателем Законодательного Собрания Псковской области на первой сессии Заксобрания восьмого созыва 29 сентября.
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