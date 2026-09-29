Борис Елкин: Впереди нас ждет большая работа на благо Псковской области

Впереди у депутатов восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области много работы на благо жителей региона. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился председатель Заксобрания Борис Елкин.

«Хочется выразить слова благодарности всем депутатам, кто поддержал мою кандидатуру на должность председателя Законодательного Собрания Псковской области. Это очень ответственная должность, и нас впереди ждет большая работа во благо жителей Псковской области. Будем тесно взаимодействовать с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, а также с правительством области и с муниципалитетами. Законодательное Собрание - это коллективный орган, где каждый депутат имеет право на свое мнение, поэтому будем работать совместно, выдвигать законотворческие инициативы», - сказал Борис Елкин.

Он добавил, что не будет забывать город Псков, которому посвятил пять лет жизни на должности главы муниципалитета.

«Конечно, не просто было покидать администрацию города и должность главы города Пскова. Пять лет жизни было отдано городу, много сил, энергии потрачено, многое было сделано, многое еще нужно сделать, но это уже мои последователи будут делать. Новая должность - это дополнительная ответственность, дополнительные возможности, в том числе для развития города Пскова. Псков я не забываю, он у меня в душе и в сердце, и буду ему помогать, конечно, не в ущерб другим муниципалитетам и другим органам власти», - заключил спикер Заксобрания.

Напомним, бывшего главу города Пскова Бориса Елкина выбрали председателем Законодательного Собрания Псковской области на первой сессии Заксобрания восьмого созыва 29 сентября.