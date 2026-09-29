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Александр Котов: Депутат – это государственная должность, а не почетный статус

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Депутат – это государственная должность, а не почетный статус. Такое мнение высказал экс-председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов на первой сессии нового созыва регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Поздравляю вас с важным событием в жизни региона, нашего законодательного органа и в жизни каждого из вас. Сегодня прекратились полномочия депутатов, которые были выбраны пять лет назад. Борис Андреевич (Елкин - ред.), поздравляю вас с избранием (на пост спикера регионального парламента - ред.). Нет необходимости говорить о значимости этой должности, эта работа не такая простая. Ответственность всегда будет перед избирателями, страной и коллегами, с которыми вы будете принимать решения», - начал Александр Котов.

По его словам, в Собрании нет регалий - это коллегиальный орган, а председатель – первый среди равных. Это помогает сохранить баланс.

«Каждый депутат – это личность, за каждой фракцией – доверие избирателей. Изучайте историю Собрания, чтобы изучить принятие сложных решений. Я всегда готов помочь и подсказать, если что. Дорогие коллеги, спасибо вам за работу, за дружбу, что мы столько лет были настоящей командой. На вас лежит особая миссия – вы будете наставниками для впервые избранных. Хочу поблагодарить сотрудников аппарата. Вы были надежным тылом. Спасибо главам муниципалитетов и исполнительных органов. Отдельно хочу поблагодарить губернатора. Михаил Юрьевич (Ведерников - ред.), спасибо за конструктивный диалог и уважение. От этого выигрывали абсолютно все. Спасибо за вашу поддержку депутатских инициатив, чтобы находить решение в нерешаемых задачах. Взаимодействие исполнительной и законодательной власти успешно только при совместном движении. Желаю вам эффективной работы. Депутат – это государственная должность, а не почетный статус. Всего вам самого доброго», - резюмировал экс-спикер Заксобрания.

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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

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Елкин Борис Андреевич

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