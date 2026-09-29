Пять фракций официально зарегистрированы в Заксобрании Псковской области

Пять партийных фракций официально зарегистрированы в Законодательном Собрании Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с первой сессии регионального парламента восьмого созыва.

В региональном парламенте завершилось юридическое оформление депутатских объединений. На первой сессии VIII созыва официально зарегистрированы фракции пяти политических партий, прошедших в Собрание по итогам выборов: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Регистрация фракций полностью завершила процедуру структурирования нового состава регпарламента.