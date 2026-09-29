Структуру Заксобрания утвердили псковские депутаты

Новую структуру Законодательного Собрания Псковской области утвердили депутаты на первой сессии регионального парламента. В новом созыве увеличилось количество комитетов и комиссий, сообщили в Заксобрании.

В Собрании появился новый комитет – по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту. Комитет по труду и социальной политике переименован в комитет по социальной политике, а комитет по законодательству и местному самоуправлению – в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Из названия и полномочий комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию исключена экономическая составляющая – она передана в ведение бюджетного комитета. Новые названия: комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию и комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике.

Созданы три новые комиссии:

по вопросам молодёжной политики, общественных объединений и патриотического воспитания;

по делам защитников Отечества и их семей;

по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства.

Ранее существовавшие комиссии также продолжат работу, но с изменениями. Название комиссии по депутатской этике и Регламенту дополнено словами «и наградам». Кроме того, в одну комиссию объединены комиссия по противодействию коррупции и комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Псковской области.

В связи с расширением структуры комитетов и комиссий возросло и количество штатных должностей: на профессиональной постоянной основе в региональном парламенте будут работать 12 из 26 депутатов.