Кандидаты на пост главы Пскова выступили в гордуме перед началом голосования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил две кандидатуры на пост главы города Пскова. Сегодня на сессии Псковской городской Думы кандидаты - временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов и директор средней школы №47 Иван Шагин - выступили перед депутатским корпусом в преддверии проведения тайного голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За период моей работы в должности временно исполняющего полномочия главы города Пскова мною проведены рабочие встречи с каждым депутатом, я ознакомился с основными проблемами и приоритетами округов, оперативно принял в работу неотложные задачи, к решению которых приступил незамедлительно. Наладил взаимодействие с исполняющими обязанности заместителя главы администрации города, предметно изучил вопросы, относящиеся к компетенции каждого из них по соответствующим направлениям деятельности. В первую очередь ставлю перед собой задачу сохранить все, что является результатом многолетней упорной работы профессиональной команды под руководством Елкина Бориса Андреевича, который ставил перед собой амбициозные цели и добился видимых реальных результатов», - заявил Станислав Стармолотов.

Кандидат на пост главы отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом, и в случае избрания готов воплотить в жизнь курс развития всех отраслей городского хозяйства, совершенствования городской инфраструктуры, развития экономических, социальных, культурно-духовных, туристических вопросов, создания условий для повышения комфортности городской среды, эффективности и устойчивости функционирования коммунальной системы жизнеобеспечения города, обновления материально-технической базы учреждений социальной сферы, реализации национальных проектов, государственных, региональных и муниципальных программ, усиления ответственности исполнителей за достижение конечных результатов.

«Это огромный объем практической работы. Я в полной мере осознаю ответственность за ее выполнение и полагаю, что объединив наши силы, опыт и знания, учитывая законные права и интересы граждан, поддерживая постоянный диалог с населением, мы сможем справиться со всеми задачами, любыми вызовами», - выступил Станислав Стармолотов.

Далее слово передали второму кандидату - Ивану Шагину.

«Как историк по образованию, как человек, который занимался наукой, я усвоил системное мышление и понимаю, что наш город как историческое пространство не должен застывать, замораживаться, а должен развиваться и становиться комфортным и актуальным для ныне живущих людей», - начал свое выступление кандидат.

Иван Шагин напомнил, что более пяти лет является директором средней общеобразовательной школы.

«Руководство учреждением научило меня быть внимательным к людям, выдержке, ответственности и умению принимать оперативные решения в любых ситуациях. За это время школа стала продолжением моей жизни. Профессия руководителя образовательного учреждения неразрывно переплетается с жизнью города. От того, как работает школа, зависит, останется ли молодая семья в этом городе, вернутся ли ученики после учебы, будут ли спокойны родители, спокойны за детей. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что вопросы городского управления для меня не станут чем-то неизвестным, поскольку я годами решаю те же самые задачи, только в масштабах одного учреждения. За период моей работы в должности руководителя школы №47 я изучил, как устроено взаимодействие муниципальной власти с образовательными учреждениями города. <...> Особое внимание уделю формированию управленческой команды, поскольку возглавлять необходимо людей, которые компетентны в рамках своей деятельности. В случае избрания готов честно и добросовестно трудиться на благо родного города», - заключил Иван Шагин.

Далее депутаты приступили к тайному голосованию.