Общество

В Великолукской епархии пройдут Дни православной культуры - «Покровские вечера»

С 9 по 17 октября, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии совместно с управлением образования администрации города Великие Луки проводит цикл духовно-просветительских мероприятий «Покровские вечера».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе епархии, в течение недели в общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях, воскресных школах города пройдут уроки и занятия для детей, семинары и совещания для педагогов, состоятся лекции для взрослых, пройдут встречи семейного клуба, тематика которых посвящена сохранению и изучению православной культуры.

Традиционно, 9 октября, в день памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, «Покровские вечера» откроет божественная литургия в храме Воскресения Христова с.Клин. Предполагается, что песнопения божественной литургии исполнит хор учащихся Псковской Православной гимназии, который прибудет в Клин в сопровождении протоиерея Андрея Вахрушева. В этот же день пройдет крестный ход от храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского п.Кунья на малую родину святителя в погост Клин, в котором примут участие учащиеся и педагоги школ Великих Лук и Великолукского района.

10 октября, в актовом зале Епархиального управления, состоится совещание педагогов духовно-нравственных дисциплин дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Семинар преподавателей ОПК пройдет 12 октября на базе образовательного центра профессиональной подготовки субъектов системы образования п.Опухлики.

В рамках «Покровских вечеров» в этом учебном году пройдут встречи Семейного клуба «Ковчег» 14 октября и лекторий в воскресной школе для взрослых 16 октября.

«"Покровские вечера" - особые дни, которые переживают все их участники. А каждое мероприятие - это время раздумий, поиска и открытий, это разговоры о земном и вечном, о прошлом и будущем. И хочется надеться, что многим они помогут определить для себя ключевые жизненные ориентиры, от которых будет зависеть будущее как каждого, так и целого поколения», - отмечают в епархии.