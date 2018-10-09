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Общество

Общегородские субботники пройдут в Великих Луках 19, 26 октября и 2 ноября

09.10.2018 15:17|ПсковКомментариев: 0

Общегородские субботники в рамках осеннего месячника в Великих Луках пройдут 19, 26 октября и 2 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, об этом на общегородском совещании сообщил и.о. главы администрации Юрий Власюк.

Он напомнил, что месячник стартует в Великих Луках 15 октября. Администрацией города издано постановление, в котором муниципальным учреждениям и предприятиям предписано обеспечить выполнение работ в подведомственном учреждении и координацию действий курируемых учреждений по санитарной уборке, благоустройству, озеленению территорий, в том числе прилегающих, а также организовать работы по благоустройству в один из дней общегородских субботников на территории города.

«Призываю всех руководителей предприятий и учреждений, управляющих компаний, общественных организаций, всех великолучан принять активное участие в месячнике по благоустройству, сделать город чище и уютнее», – подчеркнул Юрий Власюк.

Теги: #городская среда #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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