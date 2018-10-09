Общество

В ремонте псковского двора поставили эффектную точку. ФОТО

Благоустроенная контейнерная площадка появилась на ул. Красноармейской, 35.

В прошлом году этот двор отремонтировали, но до благоустройства места сбора отходов дело не дошло.

В этом году управляющая компания заказало в ООО «АСПО-Сервис» благоустройство контейнерной площадки. 10 октября во дворе дома сотрудники предприятия установили новую площадку для сбора отходов, которая стала завершающим этапом благоустройства дворовой территории.

График сбора мусора, контакты и другая полезная информация размещены на конструкции, что очень удобно для пользователей.

Напомним, установленные площадки являются одним из вариантов оборудования места для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, который обеспечивает санитарно-экологическую безопасность городских территорий и при этом выглядит эстетично, отметили в «АСПО-Сервис».

Чтобы новый элемент благоустройства оставался чистым и опрятным, жителей каждого двора просят бережно относиться к месту сбора отходов. В частности, организация просит псковичей закрывать дверцы контейнерной площадки - это позволит исключить доступ к мусору животных и птиц, а также не даст отходам разлететься по двору от ветра.

Все варианты контейнерных площадок, представленные в «АСПО-Сервис», имеют твердую бетонную основу и ограждение из металлоконструкций, которые придают им опрятный вид. Площадки также полностью соответствуют «Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 №1692.

Подробнее о вариантах благоустройства контейнерных площадок в Пскове можно узнать ЗДЕСЬ>>>