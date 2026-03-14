Юные псковские пианисты выступили на Гала-концерте московского фестиваля

Учащиеся фортепианного отделения школы искусств Дарья Прокофьева (2 класс, преподаватель Т. В. Степанова) и Марк Гаврилов (8 класс, преподаватель Л. В. Глазунова) приняли участие в Гала-концерте VII Московского открытого фестиваля-конкурса Мир музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Фестиваль проходил с 28 февраля по 6 марта, а 7 марта в Детской школе искусств имени Д. С. Бортнянского состоялся итоговый Гала-концерт с участием победителей и приглашённых гостей. В этой программе выступили и наши музыканты из Пскова.

В рамках поездки ребята также приняли участие в мастер-классе председателя жюри фестиваля — доцента Российской академии музыки имени Гнесиных Павла Домбровского.

Для участников была организована экскурсия по школе, а делегацию тепло встретила директор учреждения Ольга Симонова.

«Участие в таком масштабном музыкальном форуме стало важным этапом творческого развития юных пианистов и возможностью представить псковскую школу исполнительского искусства на всероссийской сцене», - отметили в управлении.