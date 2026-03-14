В псковской библиотеке прошли съёмки проекта «Соседи: культурный код этносов Псковской области»

В псковской библиотеке имени И.И. Василёва прошли съёмки первого выпуска проекта «Соседи: культурный код этносов Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Школа Креативных Индустрий

Как рассказали в библиотеке, Василёвка — историко-краеведческая библиотека имени Ивана Ивановича Василёва — стала идеальной локацией для старта.

Здесь, среди книг о псковской истории и памяти, команда проекта встретила первых героев: представителей народа сето.

«Поговорили о семейных традициях, праздниках, послушали живые песни и даже записали пару аутентичных рецептов!» - отметили в библиотеке.