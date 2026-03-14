В Новосокольническом округе скончалась бывший главбух колхоза имени Ленина Людмила Кремкова

Сегодня не стало бывшего главбуха колхоза имени Ленина Людмилы Кремковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новосокольнического района.

Фото: администрация Новосокольнического района

Людмила Гавриловна родилась 25 ноября 1938 года на Калининской земле, в семье уроженцев новосокольнического края. Её детство пришлось на войну.

В 1957 году, совсем девушкой, она пришла работать учетчиком в Маевскую МТС. А дальше было назначение главным бухгалтером в колхоз имени Ленина и более полувека безупречной работы.

Она была из того поколения профессионалов, которые не просто считали, а вели хозяйство. В 1963 году с отличием окончила техникум, не отрываясь от производства. Работала главбухом в лесхозе, в районном управлении сельского хозяйства, а с 1994 года — в магазине «Спорттовары». Её общий трудовой стаж перевалил за 57 лет, 53 из которых она отдала бухгалтерии. Имела звание ветерана труда федерального уровня.

Коллеги и жители района запомнят её не только как грамотнейшего специалиста. Людмила Гавриловна умела учить. В 70-е она помогала бухгалтерам всех хозяйств района осваивать журнально-ордерную форму учета — тогда это было настоящим новшеством.

Таким человеком она и останется в памяти — ответственным, живым, любящим свое дело до самой сути.

Выражаем соболезнования родным и близким!

Отпевание состоится завтра, 15 марта, в 11.00, в часовне на улице Матросова.

