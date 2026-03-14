Островский архив стал соискателем премии Президента РФ «Служение»

Островский муниципальный архив получил диплом соискателя во Всероссийской муниципальной премии «Служение» после прохождения этапа экспертного совета в номинации «Великое наследие для будущих поколений», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве юстиции Псковской области.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Было подано более 60 тысяч заявок на участие. На I этапе проверяли заявки на соответствие критериям 10-ти номинаций.

Следующие этапы - загрузка участниками видеопрезентаций, перекрестная экспертиза, голосование экспертного совета.

Начальник Островского муниципального архива Зинаида Сидорова и ее сотрудники представили презентацию «Пепел сожженных деревень» в номинации «Великое наследие для будущих поколений». В презентации отражена работа архива по сохранению исторической памяти о войне.

В настоящее время началось народное голосование на портале «Госуслуги» за лучшие инициативы. Церемония награждения лауреатов Премии состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина - Сила России».