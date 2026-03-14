 
Общество

Островский архив стал соискателем премии Президента РФ «Служение»

0

Островский муниципальный архив получил диплом соискателя во Всероссийской муниципальной премии «Служение» после прохождения этапа экспертного совета в номинации «Великое наследие для будущих поколений», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве юстиции Псковской области.

Фото: Министерство юстиции Псковской области

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Было подано более 60 тысяч заявок на участие. На I этапе проверяли заявки на соответствие критериям 10-ти номинаций.

Следующие этапы - загрузка участниками видеопрезентаций, перекрестная экспертиза, голосование экспертного совета.

 Начальник Островского муниципального архива Зинаида Сидорова и ее сотрудники представили презентацию «Пепел сожженных деревень» в номинации «Великое наследие для будущих поколений». В презентации отражена работа архива по сохранению исторической памяти о войне.

В настоящее время началось народное голосование на портале «Госуслуги» за лучшие инициативы. Церемония награждения лауреатов Премии состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина - Сила России».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026