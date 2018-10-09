Общество

В Госдуме предложили сажать на 12 лет за интернет-продажу фальшивых лекарств

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой предлагает наказывать лишением свободы на срок до 12 лет за продажу в интернете фальшивых лекарств. Законопроект в понедельник внесен на рассмотрение нижней палаты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Яровой.

Цель документа - повысить защищенность граждан РФ от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов.

Как отмечает Яровая, производство фальсифицированных лекарств - организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей. «Все способы продажи и распространения фальсифицированных и контрафактных лекарств, медизделий и БАДов должны предполагать соразмерную ответственность», - отметила Яровая.

Депутат пояснила, что есть два вида лекарственного фальсификата: «пустышка» - препарат без включения лечебных компонентов, и фальсификат, который может содержать опасные вещества. В обоих случаях совершаются умышленные противоправные действия, направленные против неограниченного круга лиц и с любыми по тяжести последствиями, с причинением вреда здоровью и жизни.

Распространение таких фальшивых лекарств через интернет несет повышенные риски, так как преступление единовременно направлено на причинение вреда здоровью большего числа субъектов и получение противоправной экономической выгоды одновременно, отмечено в проекте закона.

В декабре 2014 года уже была установлена ответственность за распространение лекарственного фальсификата. В результате только в 2017 году Росздравнадзором предотвращено незаконное обращение шести торговых наименований, шести серий фальсифицированных лекарственных препаратов, двух торговых наименований и 215 серий фальсифицированных фармацевтических субстанций, более 1 млн единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, а также выявлено 269 455 незарегистрированных медицинских изделий и 3 875 фальсифицированных медицинских изделий.

Сейчас торговцы медицинским фальсификатом «переехали» в интернет, правоохранители уже выявили коло 700 сайтов, где продают рецептурные лекарства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства.