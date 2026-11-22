XII Международная просветительская акция «Географический диктант» стартовала по всей России и за рубежом сегодня, 22 ноября. В Пскове площадкой акции стала областная библиотека имени Курбатова. Об этом сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова/ сообщество ВКонтакте

Псковичи разного возраста не только проверили свои знания по географии России, но и узнали много фактов о своей стране, а также познакомились с книгами из фонда библиотеке, в том числе со знаменитой серией «Великие русские путешественники».

Заведующая сектором экологической информации отдела гуманитарной литературы Алина Петрова рассказала участникам об истории и значении акции, которая проходит с 2015 года и объединяет жителей более чем ста стран мира.

По традиции участников приветствовали космонавты МКС, которые сегодня писали диктант уже в девятый раз. Они пожелали всем новых открытий и подчеркнули, что с орбиты особенно ясно видно, как прекрасна Россия.

В этом году вопросы были посвящены 225-летию со дня рождения русского писателя, этнографа и лексикографа Владимира Даля (1801–1872), 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) и 250-летию Государственного академического Большого театра России.