Рекомендация Роспотребнадзора о переходе на пятидневную учебную неделю является долгожданным сигналом, что во главу угла ставят здоровье ребенка, а не удобство расписания, заявила член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева (ЛДПР).

Согласно документу Роспотребнадзора школам рекомендовано перейти на пятидневную учебную неделю при возможности вместимости учеников, чтобы у детей было больше времени на отдых.

«Рекомендация Роспотребнадзора - это долгожданный сигнал, что во главу угла наконец ставят здоровье ребенка, а не удобство расписания», - сказала Голубева.

По словам депутата, пятидневка дает детям настоящий выходной, чтобы провести время с семьей, заняться секциями или перевести дух, что особенно важно для младших школьников и тех, кто учится во вторую смену.

«Но оговорка про "вместимость" - не формальность: там, где школа переполнена, переход может обернуться еще более плотным расписанием и вторыми сменами, и тогда мы получим обратный эффект. Решение оставить шестидневку школы принимают сами - и это правильно, но только если оно основано на реальном диалоге с родителями, а не на желании администрации "оптимизировать" нагрузку за счет субботы», - добавила она.

Парламентарий считает, что пятидневка должна не «уплотнять» программу, а высвобождать время для отдыха и дополнительного образования, иначе «мы просто переложим нагрузку с субботы на будни - и дети от этого лучше себя чувствовать не станут».