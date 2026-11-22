Личный блог может служить для работодателя дополнительным способом узнать больше о соискателе, однако некоторые публикации способны насторожить рекрутера и привести к отказу в трудоустройстве или даже увольнению. Об этом сообщила HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.

«Если человек активно выступает в медиа и высказывается на разные темы, связанные с рынком, важно еще на этапе приема на работу договориться, что он может комментировать различные вопросы, но не должен представлять субъективные оценки как позицию компании. Это важная граница, которую стоит определить заранее. Организация может устанавливать внутренние правила публичных коммуникаций: определять, какие темы сотрудник вправе комментировать от имени компании, в каких случаях необходимо согласование и как обозначать личный характер высказываний», — отметила Романова.

По её словам, сам по себе личный блог не мешает трудоустройству, а отдельная спорная публикация не обязательно становится причиной отказа. Однако работодателей могут насторожить агрессивные высказывания, оскорбления, грубость и неуважительное отношение к другим людям.

При этом единого перечня нежелательных публикаций нет: многое зависит от корпоративной культуры компании, сферы ее деятельности и конкретной должности. Поэтому работодатели обычно оценивают не отдельные посты, а общий образ кандидата в интернете.

Эксперт уточнила, что работодатель не обязан отслеживать всю активность сотрудников в интернете. Если человек добросовестно выполняет свои обязанности, ведет личный блог от собственного имени и его публикации не противоречат принципам компании, само наличие публичной страницы не должно вызывать претензий.